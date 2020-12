“Geheime agent onthult aan Navalny zelf hoe hij was vergiftigd via onderbroek”

Een Russische geheime agent heeft in een telefoongesprek met Aleksej Navalny onthuld hoe de dissident in augustus werd vergiftigd, namelijk via een onderbroek van Navalny. Dat bericht de Amerikaanse zender CNN. Navalny had de agent zelf opgebeld en zich voorgedaan als een lid van de Russische Nationale Veiligheidsraad.

De onthulling komt nadat CNN en Bellingcat een eenheid van de Russische veiligheidsdienst FSB, die verantwoordelijk zou zijn voor de vergiftiging, hadden ontmaskerd. Volgens het onderzoek van Bellingcat en CNN werd Navalny gedurende meer dan drie jaar gevolgd door een team van de FSB van ongeveer zes tot tien geheime agenten. Na identificatie werden de agenten en hun oversten gecontacteerd, zonder reactie, zegt CNN.

Navalny belde intussen ook zelf rond, klinkt het nog. In het begin vertelde hij de agenten wie hij was, waarna de meesten het gesprek onmiddellijk beëindigden. In het laatste gesprek deed hij zich echter voor als een functionaris van de Nationale Veiligheidsraad, die de taak had een analyse van de operatie te maken. Zijn nummer werd vermomd als dat van het hoofdkwartier van de FSB.

Door de huid

Volgens CNN sprak Navalny de agent, geïdentificeerd als Konstantin Koedrjavtsev, toe op een bruuske en aanmanende manier. De agent gaf een gedetailleerd relaas over hoe het gif was aangebracht op een onderbroek van Navalny. De dissident vroeg waar exact het zenuwgif novitsjok werd aangebracht. «Aan de binnenzijde, het kruis», antwoordde Koedrjavtsev. Toxicologen legden aan de zender uit dat het gif, indien aangebracht in korrelige vorm, door de huid zou worden opgenomen als het slachtoffer begint te zweten.

Vliegtuig beslissende rol

Navalny werd ziek toen hij op het vliegtuig van Tomsk naar Moskou zat. De piloot leidde het toestel om en landde in Omsk. «De vlucht duurt ongeveer drie uur», zou de geheime agent nog gezegd hebben. «Als je het vliegtuig niet landt, zou het effect en het resultaat anders zijn geweest. Ik denk dat het vliegtuig de beslissende rol speelde.»

De agent zou een specialist in chemische en biologische wapens zijn. Hij legde in het gesprek uit dat hij naar Omsk werd gestuurd om de sporen van de vergiftiging op te ruimen, klinkt het nog. Navalny en zijn team hebben meermaals geëist zijn kledij terug te geven, maar de Russische autoriteiten weigerden dat.

Ook het Duitse magazine Der Spiegel en de Russische nieuwswebsite The Insider werkten mee aan het onderzoek. Navalny publiceerde zelf op YouTube een video over het telefoongesprek.