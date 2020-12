BIZAR. Fransman breekt wereldrecord zitten in ijsblokjes (foto’s)

Een Fransman heeft zaterdagmiddag 2 uur, 35 minuten en 43 seconden tot zijn nek in het ijs gezeten. Romain Vandendorpe verbeterde daarmee in het Noord-Franse Wattrelos het wereldrecord zitten in ijsblokjes met 40 minuten.

De 34-jarige zorgmedewerker zat ruim 2,5 uur in een plexiglas cabine, die volgens lokale media gevuld was met 1.500 kilo ijs. Hij had zich naar eigen zeggen met «neurocognitieve technieken» getraind in het «overwinnen van menselijke grenzen».

De Fransman ondernam de recordpoging voor de organisatie ’Wonder Augustine’, die zich inzet voor mensen met kanker, en had vooraf al opgeroepen donaties te doen. Toen hij uit het ijs kwam, zei hij dat hij «een boodschap wilde sturen naar alle kinderen die momenteel aan kanker lijden: we moeten hoop houden». (lees verder onder de foto’s)

Jacuzzi gevuld met koud water

Vandendorpe trainde eerst twee jaar thuis, in een jacuzzi gevuld met koud water, vervolgens in een vriezer van 500 liter en ten slotte in de hoge sneeuw in Chamonix (Franse Alpen), legde hij uit aan journalisten.

«Iedereen kan een euro doneren voor elke minuut die Romain ondergedompeld in het ijs doorbrengt», legt Steeve de Matos uit, voorzitter van ’Wonder Augustine’, die geld inzamelt voor onderzoek naar hersenstamkanker. De vereniging werd twee jaar geleden opgericht in Wattrelos na de dood van de vierjarige Augustine.