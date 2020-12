LIFEHACK. Zo maak je binnen enkele seconden extra ruimte in je frigo

Het is een situatie die geboren gastheren en -vrouwen ongetwijfeld herkennen. Je organiseert een verjaardagsfeestje of een kerstdiner (dezer dagen volledig coronaproof uiteraard) en je hebt talloze verschillende gangen klaargemaakt. Van aperitiefhapjes tot dessert: alles is voorbereid.

Zo hoef je de avond of dag zelf haast niets meer te doen en kan je met een gerust hart met je gasten praten. Leuk, in principe, maar helaas is er één technisch probleempje: je frigo is te klein. Hoe je de dingen ook draait of keert, het past niet.

Ovenrekken

Wel, niet getreurd want een Australische vrouw heeft een oplossing gevonden voor je probleem. In een Facebook-groep van de populaire Australische supermarkt Kmart toonde ze hoe je met behulp van ovenrekken je frigoruimte danig kan uitbreiden. Je vult je frigo zoals gebruikelijk en plaatst vervolgens enkele rekken op de grootste kommen, waardoor je als het ware een extra legplank en dus extra ruimte creëert. Ze raadde in haar post weliswaar aan om de rekken van Kmart te gebruiken, maar die zijn bij ons helaas niet verkrijgbaar. Gelukkig volstaat het om je frigo op te meten en vervolgens enkele ovenrekken (of snijplanken) van de gewenste grootte te kopen. Simpel, maar je moet er maar opkomen!