Britse minister: “Nieuwe mutatie coronavirus heel moeilijk te bedwingen”

Het zal volgens de Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock “heel moeilijk” worden om de verspreiding van de nieuwe coronavariant die in het Verenigd Koninkrijk is opgedoken onder controle te krijgen. Het Britse statistiekbureau ONS becijferde dat de nieuwe variant in korte tijd de meest voorkomende is geworden in Londen en het oosten van Engeland.

“We hebben nog een lange weg te gaan om dit op te lossen», zei gezondheidsminister Hancock over de gemuteerde versie van het virus, die waarschijnlijk een stuk besmettelijker is dan eerdere varianten. Hancock verwijt mensen die voor het ingaan van de nieuwe maatregelen nog snel naar andere gebieden zijn gereisd, waar minder strenge coronaregels gelden, dat ze zich “totaal onverantwoordelijk” gedragen.

Nieuwe lokale lockdown

De Britse premier Boris Johnson kondigde zaterdag een nieuwe lockdown af voor Londen, het oosten en het zuidoosten van Engeland. De nieuwe variant van het virus zou volgens Johnson 70 procent besmettelijker zijn dan de huidige versie. Wel zijn er geen bewijzen van ernstigere ziektesymptomen of hogere mortaliteit.

Uit cijfers van het Britse statistiekbureau ONS blijkt intussen dat de nieuwe variant in korte tijd de meest voorkomende is geworden in Londen en het oosten van Engeland. De nieuwe mutatie was op 9 december al goed voor 62 procent van alle nieuwe coronabesmettingen in de Britse hoofdstad. In Oost-Engeland ging het op die datum om 59 procent van alle gevallen die aan het licht kwamen.

De cijfers maken duidelijk hoe snel de gemuteerde versie van het virus om zich heen grijpt. Op 18 november maakte deze coronavariant, die in september voor het eerst opdook in Engeland, nog maar 28 procent van de geconstateerde gevallen in Londen uit.

Belang van vaccin verder toegenomen

Mutaties van een virus komen vaker voor. Vaak zijn ze niet direct problematisch, vandaar dat niet meteen is ingegrepen toen de variant werd aangetroffen in laboratoria. De gemuteerde variant heeft de code VUI-202012/01 gekregen en verschilt op meerdere onderdelen genetisch van de eerdere varianten. Wetenschappers die zich met het probleem hebben beziggehouden denken vooralsnog niet dat de nieuwe versie gevaarlijker is. Ook zijn er geen tekenen die erop duiden dat de nieuwe vaccins minder werkzaam zouden zijn.

Het vaccineren van de bevolking is volgens de Britse minister van Gezondheid Hancock daarom nu des te belangrijker. Het Verenigd Koninkrijk verwacht dat aan het einde van dit weekend ongeveer een half miljoen mensen zijn gevaccineerd. De vaccinatiecampagne verloopt tot nog toe goed, aldus Hancock.