België verbiedt verkeer vanuit Verenigd Koninkrijk uit vrees voor nieuwe variant coronavirus

Na Nederland voert ook ons land een inreisverbod in voor vluchten en treinen vanuit het VK in. Dat heeft premier Alexander De Croo (Open Vld) gezegd in ‘De Zevende Dag’.

Bij wijze van voorzorgsmaatregel voert na Nederland ook België een inreisverbod in voor vluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk. Het verbod gaat om middernacht in en loopt minstens 24 uur. Ook Eurostar-verbindingen vanuit het VK worden tijdelijk stilgelegd.

Mutatie

Premier Alexander De Croo heeft dat nieuws bekendgemaakt tijdens De Zevende Dag. De maatregel komt er vanwege dat mutatie van het coronavirus die in Engeland opgedoken is. De maatregel is in eerste instantie 1 etmaal van kracht omdat het wetenschappelijk overleg ter zake nog in volle gang is. “We hebben nog geen sluitend antwoord”, zei De Croo.