België sluit grenzen voor reizigers uit Verenigd Koninkrijk

Bij wijze van voorzorgsmaatregel voert na Nederland ook België een inreisverbod in voor vluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk. Het verbod is om middernacht ingegaan en loopt minstens 24 uur. Ook Eurostar-verbindingen vanuit het VK worden tijdelijk stilgelegd. Vandaag komen de Europese lidstaten bijeen voor een spoedberaad.

De maatregel komt er vanwege de mutatie van het coronavirus die in Engeland opgedoken is. De maatregel is in eerste instantie één etmaal van kracht omdat het wetenschappelijk overleg ter zake nog in volle gang is.

Europees overleg

Nederland was afgelopen nacht het eerste Europese land dat vluchten vanuit het VK verbood omwille van de gemuteerde virusvariant. De regel geldt er tot zeker 1 januari. Ook Italië, Frankrijk, Ierland en Duitsland beperken het reizen vanuit Groot-Brittannië.

Daarnaast roept Duitsland, dat momenteel het roterend voorzitterschap van de Europese Raad in handen heeft, de Europese lidstaten vandaag om 11 uur bijeen voor een spoedberaad via het Europese crisisresponsmechanisme IPCR.

Schotland

In een poging om de nieuwe virusvariant buiten te houden, is tijdens de feestdagen ook een strikt reisverbod van kracht tussen Schotland en de rest van het Verenigd Koninkrijk.

Vier gevallen in België

Net als in Nederland is ook ons land de nieuwe variant al opgedoken, zegt Marc Van Ranst. Volgens de viroloog ging het in het geval van de Britse mutatie om een «mineure» variant en is er geen reden tot bijkomende bezorgdheid. «We zagen de voorbije maanden 4 gevallen in ons labo», luidde het.