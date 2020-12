Vijf winterwandelingen om de feestdagen te verteren

Zin om weer in vorm te komen na de overdaad van de eindejaarsfeesten? Er gaat niets boven een wandeling om calorieën te verbranden. En dit jaar kan dat ook de ideale gelegenheid zijn om wat tijd door te brengen met vrienden of familie die je door de coronamaatregelen niet kon zien op kerst- en oudejaarsavond.

De eindejaarsfeesten zijn vaak een festijn van caloriebommen (zalm, foie gras, wijn, desserts…). Maar gezien de kou zijn we niet echt gemotiveerd om naar buiten te gaan en verbranden we dus nauwelijks nog calorieën. Een ideale remedie is je hoofd en longen wat frisse lucht te geven. Wandelingen, zelfs korte, helpen te verteren en wat te bewegen. En dat kan geen kwaad na de feesten. Bovendien is het nog altijd veiliger om elkaar in de openlucht te zien.

Het Zoniënwoud

De easy way out voor de Brusselaars. Een plek vol rust en verborgen schatten. Na enkele honderden meters ben je het lawaai van de stad en het verkeer al helemaal vergeten. De paden zijn over het algemeen breed en proper, en behalve een goed paar schoenen heb je geen speciale uitrusting nodig. Er zijn veel routes, maar als je gemotiveerd bent, loont het de moeite om te wandelen tot aan de oude renbaan van Groenendaal.

De charmes van de zee

Een echte klassieker onder de gezinsuitjes: de zee. Op koude winterdagen is het licht er vaak prachtig. En bij stormweer is de sfeer buitengewoon! Soit, er is altijd een goede reden om er te gaan wandelen. Vooral omdat de kust zo makkelijk bereikbaar is met het openbaar vervoer. Er zijn verschillende treinstations en vooral 80 km kusttram. Onze favorieten: een wandeling in het Zwin, bij Knokke, of in de duinen van de Westhoek, bij De Panne.

De oevers van de Maas

Niks zo rustgevend als een tochtje langs de Maas. Tussen Yvoir en Dinant is het heerlijk wandelen en fietsen op het volledig vlakke circuit langs de oevers. Bij erg koud weer is de sfeer er buitengewoon, zeker als de Maas begint te bevriezen. In Dinant vind je heel wat cafeetjes waar je – in normale tijden – iets kan drinken aan het water. En als je dan nog gemotiveerd bent, kan je verder naar Anseremme: eenmaal voorbij de kleine haven sta je aan de voet van de hoogste kliffen van het land.

Het mijnverleden van Charleroi

Vanuit het station van Charleroi vertrekt de ‘Boucle noir’ (Zwarte lus), een goed bewegwijzerde route van 21 km langs natuur en postindustriële landschappen, de HF4, in onbruik geraakte fabrieken en ertstransportbanden, muren vol tags en slakkenbergen. Een echte tijdreis naar het industriële en mijnverleden van Charleroi.

De Hoge Venen

In de Hoge Venen kan je prachtige winterwandelingen maken, vooral als er sneeuw ligt. Maar opgepast: dit is geen gezinsuitje meer, maar eerder een stevige natuurwandeling. De wind kan ijzig zijn en de gevoelstemperatuur ver onder het vriespunt duwen. Maar wie de elementen durft te trotseren, wordt beloond met buitengewone landschappen. Vanuit het natuurcentrum van de Signal de Botrange zijn verschillende routes mogelijk. Zoals die van de Fagne Wallonne, die je over 14 km een goed beeld geeft van de omgeving.