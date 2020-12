STAYCATION. Slaap eens in een bubbel op de Grote Markt van Brussel

Naar het buitenland reizen wordt dezer dagen steeds moeilijker. Door de coronapandemie ben je nu eenmaal aan tal van voorschriften gebonden en de kans is dan ook groot dat je bij je terugkeer in België in quarantaine moet. Daar heeft niemand echt zin in noch tijd voor, dus een staycation in België is wellicht een betere manier om je kerstvakantie te vullen.

Maar laten we eerlijk zijn: de ene staycation is de andere niet. Sommige formules zijn nu eenmaal spectaculairder dan andere, daar kan je niet om heen. Wil je de komende tijd een nachtje in Brussel logeren op een onvergetelijke plaats? Dan heeft Cocoon Brussels precies wat je zoekt.

Onvergetelijk uitzicht

Je hebt misschien al eerder gehoord van bubbels waarin je een nachtje kan slapen. Vaak staan ze in het midden van de natuur zodat je ’s nachts een onverstoord uitzicht hebt op de sterrenhemel – romantischer kan haast niet. Maar in het geval van Cocoon Brussels is er van rust weinig sprake. De bubbel bevindt zich namelijk op de zolder van het Maison de la Balance, één van de oogverblindend indrukwekkende huizen aan de Grote Markt. Zowel wanneer je gaat slapen als wanneer je opstaat, kan je uitkijken over een van de beroemdste bezienswaardigheden in België. Een nachtje om nooit meer te vergeten.

Uiteraard hangt aan zo’n belevenis ook een prijskaartje. Voor meer informatie kan je hier terecht, maar reken ongeveer 228 euro per nacht voor twee personen, ontbijt inbegrepen.