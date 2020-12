In deze kerstboom zit een schattige kitten verstopt, maar kan jij haar vinden?

De Britse Sarah Nelson-McGuinness heeft zich afgelopen weekend helemaal suf gezocht naar haar kitten Moon, tot ze haar uiteindelijk terugvond… in de kerstboom.

We weten allemaal dat katten van kerstbomen houden. Soms heeft dat desastreuze gevolgen, zoals een compleet vernielde boom en een woonkamer vol naalden. Moon, de 13-weken oude kitten van de Britse Sarah Nelson-McGuinness, maakte het echter op een andere manier bont. Ze verstopte zich in de kerstboom en maakte haar baasje urenlang ongerust. Maar kan jij haar vinden? En nee, het is niet de kat op de voorgrond.

De oplossing vind je onderaan.

Zwarte ogen

Kitten Moon gaat dankzij haar witte vacht helemaal op in de rijkelijk versierde boom. “Ik zag haar pas toen ik haar zwarte ogen me zag bespieden”, zegt baasje Sarah. Wie goed zoekt, ziet immers een paar oogjes en een poezengezichtje tussen de nepsneeuw verschijnen. Maar ook de richting waarin de andere kat kijkt, geeft iets weg over de verstopplek van Moon.