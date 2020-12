Gezin krijgt boze brief van buren: “Gelieve uw kermisachtige kerstverlichting te verwijderen” (foto)

Een Nederlands gezin dat pas verhuisd was naar een nieuwe wijk kreeg onlangs een brief in de bus van de buren. Daarin klagen ze over de – volgens hen – buitensporige kerstverlichting aan hun huis.

Kerstmis is gezelligheid en daar hoort kerstversiering en -verlichting bij. Sommige mensen gaan daar ver in, anderen houden het sober.”

“Past niet in onze respectabele wijk”

De buren van een Nederlands gezin vonden diens kerstverlichting storend en verzochten hen via een brief om daar iets aan te doen. “Geachte bewoners, uiteraard bent U van harte welkom als nieuwe bewoners in onze wijk. Maar met onder andere uw extreme/kermisachtige en asociaal ogende bonte ‘kerstversiering’ in uw voortuin/raam heeft U ons als uw medewijkbewoners op een zeer onaangename wijze verrast. Uw versiering, die bovendien op zo’n in het oog springend locatie ‘kerstonterend’ is, past op geen enkele wijze in onze respectabele wijk. Hierdoor verzoeken wij U heel vriendelijk om alsjeblieft die extreme en verloederende glitterverlichting te verwijderen en eventueel te vervangen door een rustige en bij een ‘kerst’ passende ‘kerstverlichting’”, klinkt het.

Meer lichtjes hangen als reactie

Een foto van het versierde huis en de brief werden gedeeld op Twitter. De meeste twitteraars zijn het niet eens met de buren, maar vooral de manier waarop de boodschap overgebracht wordt, laat volgens hen te wensen over. “Ik las eerst het briefje en zag toen pas de foto. Valt allemaal super mee. En een buur die niet persoonlijk – op gepaste afstand – verhaal komt halen, heeft geen recht van spreken. Anonieme briefjes zijn alleen de prullenbak waardig”, “De schrijver van het briefje had er beter aan gedaan om persoonlijk aan te bellen en een gesprek aan te gaan” en “Hahaha, ik zou nog wat extra gekleurde flikkerende lampjes ophangen”, lezen we onder meer.