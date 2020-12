Feestdagen op bestelling: twee op de vijf Belgen overwegen takeaway voor kerst

Hoewel het merendeel van de Belgen nog steeds het liefst zelf in de keuken staat voor een uitgebreid kerstdiner, lijken de feestdagen dit jaar in veel opzichten anders te worden. Uit onderzoek van Takeaway.com blijkt dat 44% van de Belgen overweegt om het kerstdiner online te bestellen. Bij 18- tot 34-jarigen ligt het percentage nog hoger: hier overweegt bijna de helft (48%) om eten te laten bezorgen.

Het wordt een atypische kerst dit jaar. Restaurants zullen niet openen en het kerstetentje thuis zal er ook anders uitzien. En hoewel Belgen een huisbereide maaltijd verkiezen met kerst, is er een groot deel dat dit jaar niet in de keuken wilt staan zwoegen om een feestdiner op tafel te toveren.

Maar liefst twee op de vijf Belgen overwegen dit jaar om online eten te bestellen. Dit blijkt uit onderzoek van Takeaway.com. De kans is groot dat restaurants in de groeiende behoefte gaan voorzien: steeds meer gastronomische restaurants stappen over naar de bezorging van hun maaltijden.

Takeaway is in opmars

De populariteit van online bestellen tijdens de feestdagen stijgt al een aantal jaren. In 2019 noteerde Takeaway.com 30% meer bestellingen op 25 december dan het jaar ervoor. Dit jaar verwacht de maaltijdbezorger opnieuw een toename.

Ook op Nieuwjaarsdag steeg het aantal bestellingen. Op 1 januari 2019 waren er 37% meer bestellingen dan op een andere dag dat jaar. We trakteren onszelf vooral op ‘comfort food’: van alle Belgen die aangeven om op de eerste dag van 2021 online eten te bestellen, kiest 68% voor ‘guilty pleasures’.

Liefst lokaal

En het feit dat we meer online bestellen tijdens de feestdagen, komt grotendeels de lokale ondernemers ten goede. Zo’n 1 op de 2 Belgen die wel eens eten bestellen (48%), geeft aan dat ze proberen om meestal lokaal te bestellen. Opvallend is ook dat vooral 55 plussers vaker lokaal eten (63% bij 55+ ten opzichte van 40% bij 18-34 jarigen).

Verder verkiezen we ook traditionele maaltijden met kerst: de Belgen zien het liefst kalkoen op de feesttafel (voor 24% is dit de favoriete kerstmaaltijd). Nog eens bijna een kwart van de Belgen (23%) verkiest gourmet. En nog eens een tiende (11%) gaat voor (kaas)fondue. Wie weet brengt deze atypische kerst daar ook verandering in?