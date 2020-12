WHO wil dat iedereen mondmaskers draagt tijdens eindejaarsfeesten

De Wereldgezondheidsorganisatie raadt aan om tijdens de familiefeesten in de eindejaarsperiode een mondmasker te dragen, ook wanneer we buiten vieren. Dat heeft de Europese afdeling van de organisatie op haar website meegedeeld. Ze roept op tot samenwerking om een nieuwe heropflakkering van het virus te vermijden.

Gezien de manier waarop de COVID-pandemie in Europa evolueert, “bestaat er een verhoogd risico op een nieuwe heropflakkering in de eerste weken en maanden van 2021”, aldus de Europese afdeling van de WHO in een persbericht. Ze is dan ook stellig in haar advies voor de eindejaarsfeesten: “Bijeenkomsten moeten indien mogelijk buiten worden gehouden, en deelnemers moeten maskers dragen en fysieke afstand houden.”

Indien er toch binnen wordt feestgevierd, blijft het aantal genodigden best beperkt en moet er goed geventileerd worden, klinkt het. “Het kan vreemd aanvoelen om een mondmasker te dragen en afstand te houden als men bij familie en vrienden is, maar dit draagt er aanzienlijk toe bij dat iedereen veilig en gezond blijft.” Tegelijk klinkt ook begrip voor ouderen en kwetsbaren die het moeilijk vinden afstand te houden van hun geliefden.

“Individuele beslissingen hebben grote impact”

“We moeten allemaal ons steentje bijdragen om een nieuwe heropflakkering in Europa te vermijden”, schrijft de Wereldgezondheidsorganisatie nog. “Individuele beslissingen tijdens de wintervakantie hebben niet alleen invloed op jou en de mensen die het dichtst bij je staan, maar ook op de rest van de samenleving. Onderschat het belang van je beslissingen en je macht als individu, gezin of samenleving niet.”

In België is enkel het knuffelcontact welkom tijdens de eindejaarsfeesten. Mensen die alleen wonen mogen op kerstavond en kerstdag ook hun tweede contact uitnodigen, maar moeten dan wel de afstandsregels respecteren. Buiten mogen we met maximaal vier personen afspreken.