Man met metaaldetector ontdekt iets bijzonders op het strand, maar dan beseft hij wat het is: “BAH!” (video)

Geestig momentje tijdens een livestream van een metaaldetector-fanaat. De man vindt iets vreemds en neemt het vast. Maar dat had hij beter niet gedaan…

De man die zichzelf ‘DrWD40’ noemt op YouTube, trok met zijn metaaldetector naar het strand in de hoop er waardevolle zaken aan te treffen. Plots ontdekt hij een roos dingetje. “Wat is dit? Het is iets roos en rond. Weet iemand wat dit is? Ik durf het niet te openen”, horen we hem zeggen.

Weggooien

Op dat moment beseft hij dat het om een seksspeeltje gaat en gooit hij het meteen weg. “Oh mijn God! Nu weet ik wat het is. BAH!”, klinkt het.