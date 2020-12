Zoveel verdiende Ruben Van Gucht voor één zaalshow met Jacques Vermeire

Jacques Vermeire heeft onthuld hoeveel centjes aangever Ruben Van Gucht opstreek tijdens de zaalshow ‘7 tot 77’. Dat doet Vermeire nadat Van Gucht zijn rechtszaak tegen de acteur verloor.

Twee jaar lang werkten Jacques Vermeire en Ruben Van Gucht samen aan ‘7 tot 77’, een zaalshow van Vermeire waarin Van Gucht aangever was. Vorig jaar stopte Van Gucht daar abrupt mee omdat hij vond dat hij als mede-auteur meer geld moest krijgen. Vermeire ging daar niet op in, dus trok Van Gucht naar de rechtbank, waar hij een schadevergoeding van 10.000 euro én nog eens 52.000 euro extra voor z’n geleverde werk eiste. Onlangs besliste een rechter in het voordeel van Vermeire.

“Ik ben de komiek”

De 69-jarige acteur is erg opgelucht met die beslissing. “Ik ben heel gelukkig dat de rechter me volledig in mijn redenering gevolgd is. Maar ik ben vooral opgelucht. Vergeet niet, dit gaat over mijn carrière. Ruben was mijn aangever en leidde via zijn vragen mijn grappen in. Die vragen zette hij wel op papier, maar dat maakt van hem geen co-auteur. Ik ben de komiek. En eerlijk, de mensen komen toch naar de show van Jacques Vermeire en niet naar die van Ruben Van Gucht”, vertelt hij in Dag Allemaal.

Behoorlijke vergoeding

Het lijkt nochtans dat Van Gucht niet echt een reden tot klagen had. Volgens Dag Allemaal kreeg hij voor een jaar werk 93.000 euro. “Voor de zaalshow in Casino Kursaal, een zaal van 2.000 man, kreeg hij die avond 5.000 euro. Dat is 2,50 euro per betalende toeschouwer. Meer is ook niet mogelijk”, verduidelijkt Vermeire.

Overdreven

Van Gucht werd vervangen door Luc Verschueren, die na bijna 25 jaar opnieuw met Vermeire op de planken staat. Ook hij vond de eisen van Van Gucht buiten proportie. “Weet je, ik heb afgelopen zomer nog geprobeerd om Jacques en Ruben tot een verzoening te laten komen. Ik ken Paul De Geyter – Rubens manager – vrij goed, vandaar. En ze hebben elkaar effectief nog gezien en gesproken, bij Jacques thuis. Ik was daar niet bij, maar naar verluidt heeft Ruben toen nóg meer geld gevraagd. Hij heeft gewoon overdreven. En ja, dan begrijp ik wel dat Jacques zich koppig opstelt. Net zoals ik ook perfect kan aannemen dat Jacques nu enorm opgelucht is. Dit is echt een pak van z’n hart”, klinkt het.