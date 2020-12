Rokende jongeren op trein bespuwen en vallen controleur aan nadat hij hen vraagt uit te stappen (video)

De federale politie heeft beelden verspreid waarop te zien is hoe enkele jongeren een treinbegeleider te lijf gaan. Ze bespuwen hem en geven hem een paar fikse duwen. De jongeren waren aan het roken op de trein en werden daarom gevraagd uit te stappen. De politie is op zoek naar de daders.

De feiten dateren van afgelopen zomer 9 augustus, toen de treinbegeleider vijf rokende jongeren betrapte op de trein van Brussel-Noord naar Nijvel. De controleur vroeg hen uit te stappen in het eerstvolgende station van Eigenbrakel, maar daar waren twee van de vijf jongeren duidelijk niet mee gediend. Op camerabeelden is te zien hoe een jonge man met een wit en een andere met een oranje t-shirt de treinbegeleider proberen te schoppen en hem bespuwen.

Wanneer de treinbegeleider uitstapt om de twee agressors te identificeren, loopt de situatie verder uit de hand. Beide mannen geven de treinbegeleider enkele fikse duwen. De controleur belandt daarbij ook met geweld tegen de trein. Daarna loopt het groepje jongeren weg.

Opsporing daders

De politie is nu op zoek naar de geweldplegers. De eerste dader is volgens de politie mager en heeft donker haar. Hij droeg een donkere broek en een oranje T-shirt. Hij had een zwarte tas met schouderriem bij zich.

De tweede dader was kleiner dan de eerste. Hij heeft lichtbruin haar en droeg een lichtkleurige pet. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een blauwe jeans, een witte T-shirt en witte baskets. Hij had een zwarte heuptas bij zich.

De politie vraagt eveneens aan de drie andere aanwezige jongeren om zich te melden als getuigen. De derde persoon was een jonge vrouw van vermoedelijk rond de 20 jaar oud. Ze was mager en had lang blond haar . Ze droeg een wit topje, een blauwe jeansshort en een bruine schoudertas.

De vierde persoon is een man van rond de 25 jaar oud. Hij is atletisch gebouwd en heeft bruin kortgeknipt haar en een baardje. Hij droeg een blauwe mouwloze T-shirt met witte lijnen en een donkere broek. De vijfde persoon lijkt bruin haar te hebben. Hij droeg een witte T-shirt met een donkere band op de schouders en de mouwen, een beige short met zakken en een bruine rugzak. Hij had een elektrische step bij.