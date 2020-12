Inbrekers juwelierszaak lijken weg te komen, maar dat is buiten deze genadeloze agenten gerekend (video)

In de Nederlandse stad Leiden zijn twee inbrekers opgepakt door de politie. Ze werden op heterdaad betrapt.

De twee mannen van 23 en 26 jaar oud braken in de nacht van zondag op maandag binnen in Siebel Juweliers in de Donkersteeg in Leiden. Een buurtbewoner merkte de inbraak op en filmde het tafereel.

Sieraden

Op de videobeelden is te zien en te horen hoe de inbrekers het rolluik losmaken en vervolgens binnen van alles kapotslaan. Na ongeveer drie minuten komen ze met twee zakken vol diverse sieraden weer buiten en proberen ze rustig weg te gaan, eentje te voet en de andere op een fiets.

Tegen de grond

Op dat moment stormt er een politieauto aan die de man op de fiets tegen de grond ramt. De ene agent houdt laatstgenoemde tegen, de andere gaat achter de rennende inbreker aan. Uiteindelijk kunnen de twee inbrekers aangehouden worden.