Dit is het woord van het (corona)jaar 2020

Het woord ‘knuffelcontact’ is in Vlaanderen verkozen tot woord van het jaar 2020. Het kreeg de afgelopen twee weken iets meer dan de helft (53,3%) van de 25.000 stemmen achter zich in de verkiezing die door Van Dale georganiseerd werd. De tweede plaats is voor ‘covidioot’ (8,7%), ‘hoestschaamte’ (7,3%) eindigde op de derde plaats.

Knuffelcontact is de persoon, buiten de eventuele leden van je gezin, met wie je nauw (fysiek) contact mag hebben, met name tijdens de coronacrisis.

Corona domineert

De twintig genomineerde woorden waren: aanloopleren, anderhalvemetersamenleving, contactspeurder, coronamoe, covid, covidioot, druktebarometer, dutjestaks, hoestschaamte, knuffelcontact, kuchscherm, lockdownfeestje, raambezoek, reddingsstrook, spookkeuken, sportbubbel, versoepelbrigade, vivaldicoalitie, vriendenaandeel en zelfquarantaine.

Vorig jaar werd winkelhieren verkozen tot woord van het jaar. Eerdere winnaars zijn onder meer moordstrookje (2018), samsomseks (2016), flitsmarathon (2014), selfie (2013), tentsletje (2010) of ontvrienden (2009).

In Nederland werd het woord ‘anderhalvemetersamenleving’ verkozen tot woord van het jaar.

Kinderwoord van het jaar

Maandag raakte al bekend dat ‘ewa drerrie’ kinderwoord van het jaar werd, en ‘simp’ het tienerwoord. ‘Ewa drerrie’ betekent iets als ‘hey gast’, en ‘simp’ is een benaming voor iemand die veel te veel doet voor iemand die hij leuk vindt.