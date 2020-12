Deze fout maak je tijdens je volgende bezoek aan de kapper beter niet

Eén blik volstaat. Iedereen die de laatste tijd in de spiegel of rondom zich heeft gekeken, weet dat het coronakapsel weer helemaal terug van weggeweest is. Deze zomer mochten we er weer een beetje presentabel uitzien, maar sinds enkele maanden moeten we opnieuw kappersloos door het leven.

Gelukkig zitten we allemaal in hetzelfde schuitje en is het dus niet echt nodig om je te schamen voor je wilde haardos. En zelfs als je wederhelft enthousiast heeft geprobeerd om alsnog de schaar in je lokken te zetten en dat niet helemaal volgens plan verliep, kom je er mits een passend hoofddeksel of een strategisch geplaatste webcam tijdens een Zoom-meeting nog mee weg.

Voetjes op de grond

Een ding is echter zeker, we kijken allemaal uit naar ons volgende bezoekje aan de kapper, wanneer dat ook moge zijn. In ons hoofd zien we die glamoureuze coupe al helemaal voor ons. Maar toch is er iets om tijdens je volgende kappersbezoek extra aandacht aan te besteden, buiten je kapselkeuze weliswaar. Volgens de New Yorkse haarstylist Lacy Redway maken we in de kappersstoel namelijk massaal één grote fout. We zitten namelijk maar al te vaak met de benen over elkaar en dat blijkt nefast voor een geslaagde coupe. Hoe blij je ook mag zijn wanneer je straks eindelijk weer naar de kapper mag, houd beide voetjes dus toch maar op de grond. Je kapsel zal je dankbaar zijn.