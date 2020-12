BIZAR. Deze vogel is net zo slim als de mensaap

De twee dieren lijken qua uiterlijk in niets op elkaar. De ene klein en met snavel, de andere groot en met ledematen die lijken op die van ons. Toch zijn de raaf en de mensaap qua intelligentie aan elkaar gewaagd. Heel erg zelfs.

De raaf is zelfs net zo intelligent als de mensaap. Raven begrijpen hoeveelheden, het verband tussen oorzaak en gevolg, en communiceren even goed als chimpansees en orang-oetans, melden wetenschappers van de Duitse Osnabrück Universiteit en het Max Planck Instituut voor Ornithologie.

Test, test

In het onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift Scientific Reports, vergeleken wetenschappers de fysieke en sociale cognitieve vaardigheden van raven met die van chimpansees en orang-oetans. De raven voerden testen uit die oorspronkelijk zijn ontwikkeld voor apen.

De acht raven in de studie kregen taken om bijvoorbeeld hun geheugen of communicatievaardigheden te testen. De vogels moesten onder meer met hun snavel traktaties onder de juiste omgekeerde bekers aanwijzen, nadat de bekers van positie waren gewisseld. Die test is vergelijkbaar met het spel balletje-balletje.

Al vanaf vier maanden oud blijken raven dezelfde cognitieve vaardigheden te hebben als volwassen apen.

Domme Twitteraars

Het nieuws kan op sociale media op reacties rekenen. “Zegt dit iets over de raaf, of over de mensaap?”, mijmert iemand hardop. Een ander trekt ‘m nog even door: “Raven zijn stukken slimmer dus dan de gemiddelde Twitteraar.”