Benieuwd naar je top negen van 2020 op Instagram? Zo vind je hem!

Lijstjes en de eindejaarsperiode: ze zijn dezer dagen haast onafscheidelijk. Hoewel een nieuw jaar erg relatief is en er eigenlijk weinig verandert, hebben we als mens toch nood aan een soort breuk. We willen het ‘oude’ jaar afronden en het ‘nieuwe’ jaar met een schone lei en goede voornemens beginnen.

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat het internet in december barst van de lijstjes, overzichten, opsommingen, samenvattingen, vooruitzichten… je begrijpt wel wat we bedoelen. Ook op sociale media is het een ware trend en die media blijven zelf niet achter.

Instagramwaardig

Hoewel 2020 vast en zeker de geschiedenisboeken ingaat als een bewogen jaar, was dat veel minder het geval op het vlak van Instagramwaardige gebeurtenissen. Tenzij je elke dag je ontbijt op de foto zette en een kiekje maakte tijdens een uitstap naar je dichtstbijzijnde supermarkt, is de kans groot dat je dit jaar niet veel op Instagram postte. Kwaliteit is echter belangrijker dan kwantiteit, dus het is alsnog mogelijk dat je enkele leuke foto’s deelde met je volgers. Wil je weten welke posts het best scoorden? Ga dan naar de website van CreatorKit en geef je gebruikersnaam in. Vervolgens krijg je je top negen van 2020 te zien die je daarna eenvoudigweg kan delen op Instagram. Nu weet je eindelijk hoe al die anderen het doen!