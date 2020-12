Elia group: Be our spark

Hanne is net afgestudeerd. Nicholas komt helemaal uit Nieuw-Zeeland. En Adriaan ruilde de luchtvaart voor hoogspanning. Drie verhalen met één rode draad: ze gingen allemaal in 2020 van start bij Elia.

Hanne, Internal Consultant

«Het is alsof mensen hier elkaar omarmen»

Young potentials

«Ik woonde vorig jaar een tijd in Duitsland en solliciteerde er bij 50Hertz. Het was een aangename kennismaking maar de timing kwam niet goed uit. Wat later zag ik een vacature bij hun zusterbedrijf Elia in België. Ook hier was de communicatie vlot en duidelijk. Het gevoel zat meteen goed.»

Jezelf ontdekken

«Ik werk hier als Internal Consultant, een young potential programma van twee jaar. Je werkt telkens een aantal maanden op verschillende projecten in verschillende departementen. Door te roteren leer je de organisatie goed kennen en ontdek je wat jou het beste ligt.»

Elkaar omarmen

«Ik hou van de cultuur bij Elia. Mensen investeren tijd in jou, ze staan open voor je vragen en zitten oprecht in met hoe je je voelt. Hier heerst absoluut geen competitiedrang. Het voelt zelfs eerder aan alsof mensen elkaar omarmen.»

Tevreden met waar ik nu ben

«Ik ben nog volop indrukken aan het opdoen. De eerste zijn alvast positief. Maar het is nog te vroeg om te zeggen hoe ik mijn toekomst zie. Ik ben vooral benieuwd om te ontdekken hoe het echte werkleven is. De sfeer in een vol kantoor opsnuiven. Voorlopig ken ik enkel de coronaversie.»

Nicholas, technieker hoogspanning

«Ik kan hier mijn kop gebruiken»

Ik kende niets van techniek

«Ik had in Nieuw-Zeeland even boekhouding gestudeerd. Maar via de rugbyclub hier kon ik aan de slag als technieker in de energiesector. Ik heb dat vijf jaar gedaan. Ik kende niets van techniek en leerde het on-the-job. Toen ik bij Elia aanklopte, zagen ze wel wat in mij. Maar mijn kennis was te beperkt.»

Zoals beloofd

«De contacten waren zeer aangenaam. Werk aan je basis en kom dan zeker nog eens terug, zeiden ze. Dat heb ik gedaan. Ik studeerde elektriciteit in avondschool en deed ondertussen ervaring op. Anderhalf jaar later klopte ik terug aan en ik mocht starten. Ze hielden dus hun belofte.»

Twee stappen vooruit

«Ik was ondertussen werkleider maar bij Elia begint iedereen from scratch. Je zet een stap terug om er nadien een paar vooruit te zetten. Hoogspanning is een complexe wereld en veiligheid is te belangrijk om je meteen los te laten. Eerst kijken en leren, dus. Logisch ook.»

Heel content

«Ik kan hier nog jaren leren en er zijn heel wat groeikansen. En ik ga ook nog verder studeren om nog beter te worden. Ik ben heel content bij Elia en wil nog lang in België blijven. Al is momenteel het leven in Nieuw-Zeeland leuker. Er is bijna geen corona en er mag dus veel meer dan hier.»

Adriaan, Governance Safety Manager

«Ik wist dat Elia bestond maar dat was het dan ook»

37, en nu?



«Ik was niet actief op zoek naar een job maar hield LinkedIn wel in het oog. Want ook al deed ik mijn vroegere job al die jaren enorm graag, ik miste er ontwikkelingsmogelijkheden. Zeker sinds corona. Toen zag ik deze job bij Elia passeren en ben ik toch eens gaan kijken.»



Kindjes op de achtergrond



«Bij iedere stap in het proces werd het plaatje mooier en werd mijn aanvoelen bevestigd. Gezond bedrijf, groeiambities, innovaties, … Al bij de sollicitatiegesprekken hoorde ik kindjes op de achtergrond en maakte ik kennis met de gezellige Elia-sfeer. Iedereen was altijd heel down to earth en warm. Het voelde gewoon goed.»



Ik voelde me zelfs digitaal welkom



«Iedereen praat over onboarding tegenwoordig. En terecht. Want mijn opzegperiode was zeer lang. Dan helpt zo’n app wel om in the mood te komen. Een hartelijk welkom van de CEO en HR, en alles wat je moet weten over Elia. Ambities, waarden,

veiligheid, …»



De eerste maanden waren heel uitdagend



«Nieuwe sector, nieuwe mensen, nieuwe manier van werken. Maar ik kon daar wel mijn expertise en kennis aan toevoegen. Dat helpt wel om je plaats te vinden. En iedereen doet hier heel veel moeite om te connecteren. Zelfs tijdens lockdowns.»



Ook zin in een job bij Elia?

Be our spark! Ga naar jobs.eliagroup.eu

–