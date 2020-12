Twee jonge Brusselaars nemen zeepfabriek uit 1926 over

De Brusselaars Maxime de Villenfagne en Maxime Pecsteen hebben dit jaar het bijna honderdjarige bedrijf Savonneries Bruxelloises overgenomen. Ze willen de oudste zeepfabriek van Brussel opnieuw lokaal in de markt zetten, maar ook wereldwijd beroemd maken.

Savonneries Bruxelloises bestaat sinds 1926. Het bedrijf ligt op een boogscheut van Thurn & Taxis en heeft een tiental werknemers. Het zeepbedrijf werkt vaak in onderaanneming voor andere merken of bedrijven maar heeft ook een eigen merk. Momenteel verkoopt Savonneries Bruxelloises haar producten in twintig landen, en verspreid over

vier continenten.

Aan het begin van dit jaar speelde bij twee jonge ondernemers het idee om Savonneries Bruxelloises over te nemen. Ze verloren meteen hun hart aan dit paradepaardje van de Brusselse economie. De overnameprocedure werd opgestart en de twee overnemers leerden de kneepjes van het vak.

«Toen we Savonneries Bruxelloises bezochten, werden we op slag verliefd op de charme van de productieateliers, waar de heerlijke geuren ons verwelkomden. Het is dan ook een unieke uitdaging om in de 21e eeuw ambachtelijke zeep te maken! We kijken ernaar uit om dit historische bedrijf te laten uitgroeien tot een maatschappelijk betrokken onderneming met een wereldwijde uitstraling», vertellen Maxime de Villenfange en Maxime Pecsteen.

Coronacrisis: ramp of uitdaging?

De wereldwijde pandemie werd meteen een eerste tegenslag van formaat voor de twee jonge ondernemers. In het begin leek de coronacrisis nog stokken in de wielen te steken maar later bleek die net een gouden kans om na te denken over de toekomst van het bedrijf. De onvoorziene omstandigheden maakten tijd vrij voor andere aspecten, zoals de biocertificering, de communicatiestrategie en nieuwe producten.

Pecsteen en de Villenfange willen eerst en vooral de traditie van kwaliteit en betrouwbaarheid voortzetten. Daarnaast willen ze ook nieuwe waarden invoeren, zoals duurzaamheid. Ze hebben de principes van de kringloopeconomie al toegepast en de twee bedrijfsleiders zijn van plan om die in de komende jaren verder uit te breiden.

Om jonge enthousiastelingen aan te sporen de stap als ondernemer te zetten, geeft de stad Brussel hen een duwtje in de rug. Ook Pecsteen en de Villenfange kunnen profiteren van die steun.

«Ik ben bijzonder blij met de overname van Savonneries Bruxelloises. Samen met Hub gaan we dit traditiebedrijf en de jonge ondernemers begeleiden om hun verkoop in het buitenland te stimuleren. Want jongeren die de stap wagen om een een bedrijf vol geschiedenis en met een mooie toekomst over te nemen, illustreren perfect de economische realiteit van Brussel», aldus Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en belast met internationale betrekkingen.