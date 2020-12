Marc Van Ranst reageert woedend op lockdownfeestjes: “Mijn geduld is op”

Viroloog Marc Van Ranst is niet te spreken over de lockdownparty’s die de pan uit swingen. Hij schreef zijn onverbloemde mening daarover op Twitter.

Afgelopen weekend vonden er alweer verschillende lockdownfeestjes plaats in ons land. In Brussel waren er op een feestje meer dan 100 mensen aanwezig en was er zelfs een discotheek en een shishabar geïnstalleerd. In Deurne moesten feestgangers die de politie wilden ontvluchten van het dak gered worden door de brandweer.

Onbegrip

Dergelijke lockdownparty’s bewijzen dat sommige mensen het nog steeds niet begrepen hebben, en dat terwijl het aantal besmettingen opnieuw stijgt. Marc Van Ranst heeft stilaan genoeg van dergelijk gedrag. “Mijn geduld met diegenen die al maandenlang hun voeten vegen aan de coronamaatregels is echt op. Neen, ik begrijp niet dat jullie vrijheid om te feesten voorrang zou moeten hebben op de vrijheid van iedereen”, schrijft hij.

Extra maatregelen

Met de huidige evolutie van de coronacijfers vreest Van Ranst voor de situatie binnen enkele weken. Hij doelt nu ook op extra maatregelen. “Ik maak mij grote zorgen. Het gaat niet eenvoudig zijn om zonder extra maatregelen en strengere handhaving deze periode zonder kleerscheuren door te komen. Alle extra maatregelen gaan per definitie bijzonder moeilijk en pijnlijk zijn voor iedereen. Maar liever nu snel extra maatregelen nemen dan binnenkort weer met een full-blown epidemie geconfronteerd te worden”, klinkt het.

