Gat in je hand? Volgens een Australische vrouw is dit dé manier om te sparen

Altijd al moeite gehad met sparen? Je bent lang niet de enige. Sommige mensen hebben een gat in hun hand, bij andere mensen is hun hele hand een zeef. Sparen kan ook saai zijn, je moet elke maand maar geld inhouden, dat je dan niet aan leuke dingen kunt uitgeven. Maar niet getreurd: Australische moeder heeft een vrij simpele truc gedeeld op Facebook waardoor je na 100 weken ruim 5000 euro hebt gespaard.

Jammer genoeg is het niet zo’n truc dat je met je vingers knipt er er duizenden euro’s op je bankrekening verschijnen, maar deze truc kan je zeker helpen als je de spaar-motivatie soms even kwijt bent. De vrouw postte haar tip op de Australische Facebookpagina ‘Simple Savers’.

Nummers 1 tot 100

Je hebt alleen pen en papier nodig – of een printer, als je de nummers niet zelf op wil schrijven. Het werkt zo: op een blaadje schrijf je de nummers 1 tot 100. Elke week maak je het bedrag over dat hoort bij die week. Week 1? 1 euro. Week 2: 2 euro. Enzovoorts, tot je bij week 100 aankomt. Dan zet je 100 euro opzij.

Als je dit 100 weken volhoudt, heb je ruim 5000 euro extra gespaard. De belangrijkste tip van de vrouw? “Wees niet te streng voor jezelf. Soms zit het leven even niet mee en kun je niks opzij leggen, maar dat is oké. Je kunt het altijd later nog inhalen.”

100 weken te lang? Probeer 52

Elke week meer sparen betekent wel dat het sparen zelf steeds moeilijker wordt, des te langer je het doet. Een euro sparen is zo gedaan, vijftig euro sparen is voor sommige mensen al een stuk lastiger. Wat je dan kunt doen, is het hele riedeltje omdraaien. Begin dus met 100 euro in de eerste week, dan 99 in de tweede week. Dan wordt het steeds makkelijker om het geld opzij te zetten.

In plaats van 100 weken kun je ook een jaar aanhouden, 52 weken. Dan heb je een duidelijk begin- en eindpunt. Op die manier hou je ruim 1300 euro over. Over drie weken is 2o20 voorbij, dus bereid je maar vast voor op dit nieuwe goede voornemen!