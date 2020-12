Europese corona-app bundelt alle info rond de maatregelen

De smartphoneapp ’Re-open EU’ kan vanaf vandaag gratis gedownload worden. De app biedt een overzicht van de gezondheidstoestand in de Europese landen en geeft ook informatie over de geldende beperkingen en andere maatregelen in het kader van de coronapandemie.

De app volgt op het gelijknamige platform dat in juni gelanceerd werd. Per EU-lidstaat kunnen gebruikers een overzicht krijgen van de gezondheidssituatie ter plaatse, op basis van de gegevens van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). De informatie wordt regelmatig bijgewerkt en is beschikbaar in 24 talen.

Reis plannen met app

Ook de quarantaine- en testvereisten en andere maatregelen die in elk land van toepassing zijn, zijn in de app opgenomen, net als informatie over de bestaande tracerings- en waarschuwingsapps. “Dit kan u helpen om uw reis in Europa te plannen en tegelijkertijd veilig en gezond te blijven”, luidt het in een bericht aan de gebruikers.

Kleurcodes

Anders dan tijdens de eerste golf hebben de Europese landen nu hun grenzen opengehouden. Het vrij verkeer van personen wordt wel nog steeds aan banden gelegd, maar dan wel op een gecoördineerde manier. Zo is er een kleurcode voor de regio’s ingevoerd – groen, oranje, rood en grijs – en gelden er gemeenschappelijke criteria voor reisbeperkingen, de aanpak van reizigers uit rode gebieden en het informeren van het publiek.

De app kan gratis gedownload worden door gebruikers van smartphones met een Android- of iOS-besturingssysteem.