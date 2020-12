Boodschap van beruchte seriemoordenaar Zodiac Killer na 51 jaar ontcijferd

Ruim 50 jaar geleden maakte de Zodiac Killer San Francisco en omgeving onveilig. De bevreesde seriemoordenaar tartte de politie door berichten in geheimtaal in de krant te laten zetten. Een van die berichten is nu 51 jaar na datum ontcijferd.

The San Francisco Chronicle speelde al die jaren geleden bij het kat-en-muisspel van de seriemoordenaar een centrale rol. Zij hebben nu het nieuws naar buiten gebracht dat een internationaal team van cryptografen – waaronder een Belg – een code van een van de berichten heeft weten te kraken. Die code bestond uit een reeks raadselachtige letters en symbolen. De Zodiac Killer dwong ze 51 jaar geleden om de tekst te publiceren (‘Anders ga ik een nacht lang mensen vermoorden’), nu openbaren ze een deel van de tekst van een van de codeberichten.

Identiteit blijft een mysterie

Wie de Zodiac Killer is of was is zullen we waarschijnlijk nooit weten, en daar zal deze brief geen verandering in brengen. “Ik hoop dat jullie veel plezier hebben met proberen mij te vangen”, staat er onder meer. “Ik ben niet bang voor de gaskamer, omdat die me alleen maar sneller naar het paradijs zal brengen, omdat ik nu genoeg slaven heb om voor me te werken.”

Niet al zijn brieven waren bovendien in code. Zo claimde hij onder meer in de brieven dat hij 37 moorden had gepleegd. Door de vele specifieke details die de politie kon bevestigen wordt zijn naam aan veel moorden in die jaren in het gebied gelinkt.