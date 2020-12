Tot meer dan honderd vallende sterren per uur in het verschiet

Als de weergoden willen meewerken, dan komen liefhebbers van vallende sterren aan hun trekken. December is immers de maand van de meteorietenzwerm Geminiden, een van de actiefste die er zijn. Deskundigen verwachten tijdens het hoogtepunt zelfs meer dan honderd lichtflitsen per uur.

De meeste meteorenzwermen, zoals de fameuze Perseïden, ontstaan doordat de aarde de baan van een komeet kruist. Bij de Geminiden ligt dit anders, aangezien deze meteoren afkomstig zijn van de vijf kilometer grote planetoïde 3200 Phaeton. Wanneer onze planeet diens baan doorkruist, verschijnen er veel meteoren die uit het sterrenbeeld Tweelingen (Gemini) lijken te komen.

Geminiden zijn vaak snel, zeer helder en hebben kortere sporen dan andere meteoren. Deze meteoren hebben een snelheid van gemiddeld ongeveer 36 kilometer per seconde (129 600 kilometer per uur), kenmerken zich door hun vaak gelige kleur en hebben ook vaak korte sporen. Meteoren worden in de volksmond vaak ‘vallende sterren’ genoemd aangezien het lijkt alsof een ster snel naar omlaag ‘valt’.

Geminiden

Elk jaar zijn de Geminiden te zien tussen 9 en 19 december. Dit jaar valt het hoogtepunt in de nacht van zaterdag 12 op zondag 13 december, omstreeks 23 uur, met als bijzonder gunstige omstandigheid dat de maan niet stoort. Aangezien het radiant (het punt aan de hemel van waaruit de meteoren lijken te komen) tijdens het hoogtepunt steeds vrij hoog aan de hemel staat, kan het aantal meteoren onder ideale omstandigheden oplopen tot meer dan 100 meteoren per uur. Bij helder weer kan men de dagen ervoor of erna ’s nachts ook al 20 tot 40 meteoren per uur te zien.

Aan het einde van de avond en rond middernacht is de kijkrichting naar het oosten tot zuidoosten. Dit verandert geleidelijk via het zuiden naar het zuidwesten in de tweede helft van de nacht. Waarnemen kan men het best, goed ingeduffeld, van op een veldbed op een open plek. Af te raden is het nuttigen van alcohol, want men riskeert meer vallende sterren te zien dan er in werkelijkheid zijn.