Heeft Sebastiana uit ‘Love Island’ opnieuw de liefde gevonden?

Sebastiana, die meedeed in het eerste seizoen van ‘Love Island’, lijkt een nieuwe liefde gevonden te hebben. Dat laat ze althans uitschijnen op Instagram.

In de eerste editie van ‘Love Island’ vielen Sebastiana en Martin als een blok voor elkaar. Toen ze terug naar huis keerden en weer in het echte leven terechtkwamen, liep het echter mis tussen hen.

Liefde in de lucht

Intussen lijkt Sebastiana opnieuw gevoelens te hebben voor iemand. Een volger stelde haar die vraag op Instagram. “Liefde is het nog niet echt, maar laten we zeggen dat ik iemand heb gevonden die me leert hoe ik een betere ik kan zijn. Iemand die me accepteert met mijn gebreken en waarmee ik me amuseer”, antwoordt ze.

Naïef persoon

Heel wat mensen vonden het jammer dat Sebastiana en Martin zo snel uit elkaar gingen. Waar is het dan precies fout gelopen? “Martin had zijn leven niet echt op orde. Ondanks dat wij op voorhand wisten dat het niet ging werken omdat hij mij niet kon bieden wat ik wou, hebben we het toch geprobeerd. Dat bleek in het echte leven in België toch moeilijker dan gedacht. Ik ben een heel naïef persoon. Ik wil het goede in mensen zien, ook al drukken ze me met de neus op de feiten”, verduidelijkt Sebastiana.

Zweven

Ze weet intussen echter heel goed wat ze wil in een partner. “Mannen moeten echt intelligent zijn. Ik heb geleerd hoe belangrijk communicatie is, dus ik heb echt iemand eerlijk nodig. En ook iemand die me laat lachen en die me met mijn beide voeten op de grond kan houden, want ik hou van zweven. En gewoon een goed persoon met een puur hartje, want 70% van de mannen tegenwoordig denken dat ze Cristiano Ronaldo zijn”, knipoogt ze.