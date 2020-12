Controleurs De Lijn schreven al 203 boetes uit voor niet dragen van mondmasker

Tussen 12 november en 6 december hebben controleurs van De Lijn al 203 boetes uitgeschreven aan reizigers die geen mondmasker droegen. Dat meldt woordvoerster Karen Van der Sype.

Eerder mochten controleurs van De Lijn enkel maar berispen en moesten ze wachten op bijstand van de politie om in te grijpen. Sinds donderdag 12 november mogen ze ook zelf boetes van 250 euro uitschrijven aan iedereen boven de 12 jaar die zich niet houdt aan de mondmaskerplicht op voertuigen, aan de haltes en op de perrons van De Lijn.

Scholen

Tussen 12 november en 6 december hebben controleurs van De Lijn al 203 boetes uitgeschreven voor het niet naleven van de mondmaskerplicht. De meeste boetes (31) werden uitgeschreven op maandag 16 november, toen de scholen opnieuw opengingen na de herfstvakantie. Daarna nam het aantal uitgeschreven boetes wel met mondjesmaat af. De laatste keer dat er op een dag meer dan 10 boetes moesten worden geven, dateert van zaterdag 28 november (17 boetes).

Extra bescherming

De Lijn beschikt in totaal over 170 controleurs, die verspreid worden ingezet en al bevoegd waren om bepaalde overtredingen vast te stellen. Zo konden ze al reizigers verbaliseren die zwartrijden, zich asociaal opstellen of gevaarlijk gedrag vertonen. De controleurs zijn in deze coronatijden extra beschermd: zo dragen ze nitrilhandschoenen, een mondmasker en een face shield.