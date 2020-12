Bekijk dit jaar ‘De Notenkraker’ online, rechtstreeks vanuit New York

De eindejaarsperiode is een tijd die we graag vullen met tradities. Of het nu gaat om een warme chocolademelk bij de open haard voor het slapengaan of een ochtendwandeling op nieuwjaarsdag: iedereen heeft zo zijn eigen gewoontes. In New York trekken heel wat ballet liefhebbers jaarlijks naar een voorstelling van ‘The Nutcracker’ oftewel ‘De Notenkraker’.

Die balletopvoering gaat al mee sinds 1954, toen George Balanchine de regie verzorgde. Sindsdien organiseert het New York City Ballet elk jaar opnieuw verschillende opvoeringen die traditiegetrouw heel wat kijklustigen weten te trekken.

Online ballet

In 2020 steekt de coronapandemie daar echter een stokje voor. Alle opvoeringen werden afgelast en het New York City Ballet (NYCB) en alle anderen die bij de productie betrokken zijn, dreigden zonder werk te komen zitten. Maar gelukkig hebben we anno 2020 heel wat mogelijkheden en dus kunnen nieuwsgierigen dit jaar online terecht voor ‘De Notenkraker’. NYCB sloeg namelijk de handen in elkaar met Marquee TV waardoor de meer dan 50 dansers, de 60 leerlingen van de balletschool en de 62 muzikanten toch nog de kans kregen om een opvoering te verzorgen. Heb je interesse? De show kan je van 11 december tot en met 3 januari vanuit je luie stoel bekijken, een ticket kan je hier bestellen en kost je zo’n 27 euro.