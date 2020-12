Bedrijven belonen personeel met extra grote kerstcadeaus door coronacrisis

De coronacrisis lijkt dan tóch een voordeel te hebben. Bedrijven zetten maximaal in om hun personeel te bedanken voor het geleverde werk in dit moeilijke jaar. Dat blijkt uit de bloeiende verkoop van grote kerstpakketten.

Het coronavirus heeft van 2020 een ellendig jaar gemaakt. Ondanks de financiële repercussies die vele bedrijven gevoeld hebben, zou je denken dat er dit jaar bespaard wordt op de kerstpakketten. Maar niets is minder waar.

Genoeg ellende meegemaakt

Verschillende bedrijven leveren zelfs een extra inspanning om hun waardering voor het personeel te laten blijken. Werkgevers vinden immers dat hun personeel al genoeg heeft ‘afgezien’ door de coronacrisis. “Iedereen moest thuisblijven, je kon geen praatje houden bij het koffiezetapparaat, geen zomerbarbecue met het werk en er zijn geen kerstborrels. Werkgevers zetten een stapje terug om hun waardering te tonen. Ze zeggen tegen hun werknemers: ‘Jongens, jullie hebben al genoeg ellende meegemaakt’”, vertelt directeur Bart Poierrié van kerstpakketten.nl aan NU.nl.

Persoonlijker én uitgebreider

Bovendien worden er niet alleen uitgebreidere kerstpakketten geschonken, ze zijn dit jaar ook een stuk persoonlijker. Zo blijft het vaak niet alleen bij een pakket met leuke dingen in, maar wordt er gecombineerd met een digitale escaperoom of iets dergelijks. Wellicht is dat ter compensatie van het feit dat ze het cadeau niet face to face kunnen afgeven. “Werkgevers vragen zich af: ik kan het niet uitreiken, dus hoe kunnen we het zo persoonlijk mogelijk aanpakken? Die fysieke doos wordt vaak als een blijk van waardering gezien en is wat persoonlijker, waardoor mensen denken: mijn werkgever heeft zijn best gedaan voor ons”, aldus een woordvoerder van Makro.

Juiste keuze

Een kerstpakket uitkiezen voor je personeel is echter niet altijd even makkelijk. Niet elke werknemer heeft immers dezelfde voorkeuren als het op cadeautjes aankomt. Daarom enkele tips om de zoektocht te vergemakkelijken.

1. Brainstormen

Probeer een team samen te stellen om na te denken over wat voor kerstpakket bij welke werknemer zou passen. Als het te veel gedoe is om voor iedereen iets anders te kiezen, dan kan je het geschenk bijvoorbeeld wel personaliseren door de naam van elke werknemer erop te zetten. Dat is een kleine moeite die zeker gewaardeerd zal worden omdat hij of zij zich meer betrokken voelt.

2. Op tijd bestellen

Wacht niet te lang met het uitzoeken van een geschikt kerstpakket. In de aanloop naar de kerstperiode worden winkels overrompeld door bestellingen. Het kan dus een tijdje duren vooraleer jouw bestelling aankomt. Idealiter begin je al met de voorbereidingen in de zomervakantie, maar het bestellen zelf gebeurt best eind november of begin december.

3. Niet te goedkoop, niet te duur

Denk goed na hoeveel centjes je wil uitgeven aan een kerstpakket. De meeste bedrijven spenderen tussen de 25 à 50 euro aan een kerstpakket, al kan dat dit jaar wel een stuk hoger liggen omdat de kerstcadeaus uitgebreider zijn. Zoek naar de ideale balans tussen wat je als bedrijf kan en wil uitgeven.