“Als we DAT doen, dan hebben we een normale zomer mét festivals”

Begin januari start ons land met het vaccineren tegen het coronavirus. De bedoeling is dat 70 procent van de bevolking tegen eind 2021 ingeënt is, maar is dat wel nodig om terug naar het ‘normale leven’ te gaan? Professor Jeroen van der Hilst denkt van niet.

Vanaf 5 januari begint ons land aan de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus. Eerst worden de bewoners en het personeel van woonzorgcentra ingeënt, vanaf februari volgen de 65-plussers, de risicopatiënten tussen 45 en 65 jaar en personen met een essentieel beroep. Nadien krijgt de rest van de bevolking de kans om het vaccin te laten zetten. De overheid hoopt om uiteindelijk 70 procent van de bevolking te vaccineren zodat het virus geen kans meer krijgt om zich te verspreiden.

Enkel risicogroepen vaccineren

Professor Jeroen van der Hilst, internist-infectioloog van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt, vindt dat te veel van het goede. “Om terug naar het normale leven te gaan, hoeft niet iedereen gevaccineerd te zijn. Het is misschien beter om juist niet iedereen te vaccineren”, vertelt hij in Het Nieuwsblad.

Hij pleit ervoor om enkel de risicogroepen te vaccineren. Dat komt dus neer op mensen van boven de 60 jaar en personen met risicofactoren. “Het is duidelijk dat het coronavirus niet iedereen even hard treft en vooral toeslaat bij mensen op oudere leeftijd en met onderliggende aandoeningen. De Covid-patiënten in de ziekenhuizen – en dan vooral die op intensieve zorg – zijn vrijwel uitsluitend mensen van boven de 60 jaar en personen met risicofactoren. Een kleine minderheid behoort niet tot deze groepen. Van alle mensen die aan corona zijn overleden, is zelfs 98 procent boven de 60 jaar. Waarom zouden we niet gewoon enkel deze risicogroepen vaccineren, in plaats van de hele bevolking?”, klinkt het.

Festivals weer mogelijk

Volgens hem zou dat voldoende moeten zijn om volgend jaar een normale zomer te beleven. “Als we in januari starten met vaccineren, kunnen alle risicopatiënten tegen het late voorjaar ingeënt zijn, zodat we dan al opnieuw naar ons normale leven zouden kunnen. Op die manier geven we mensen perspectief en zouden bijvoorbeeld ook festivals perfect in de zomer kunnen plaatsvinden”, besluit hij.