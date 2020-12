Mensen met DEZE aandoeningen passen best op om zich te vaccineren tegen corona

Britse regelgevende instanties adviseren mensen met een geschiedenis van significante allergische reacties om zich (voorlopig) niet te laten vaccineren. Het advies komt er nadat twee mensen slecht reageerden op het vaccin.

Bij ons is het nog wachten tot 5 januari, maar in het Verenigd Koninkrijk is de vaccinatie tegen het coronavirus dinsdag al van start gegaan. Twee personeelsleden van de Britse nationale gezondheidsdienst NHS vertoonden echter een allergische reactie. Ze herstellen momenteel goed.

Uit voorzorg

De regelgevende instantie voor geneesmiddelen en gezondheidszorgproducten (MHRA) roept mensen met een geschiedenis van significante allergische reacties tegen geneesmiddelen, voeding of vaccins nu uit voorzorg op om het coronavaccin (nog) niet te laten zetten. “Het gebeurt bij nieuwe vaccins wel vaker dat de MHRA dat advies voorlegt nadat enkele mensen slecht reageerden op een vaccin”, legt professor Stephen Powis van de NHS uit in Daily Mirror.

Bijwerkingen verdwijnen na enkele dagen

Net zoals elk vaccin kan het coronavaccin bijwerkingen veroorzaken. De meest voorkomende bijwerkingen zijn hoofdpijn, rillingen, spierpijn en pijn waar de prik werd gezet. Uit onderzoek is gebleken dat één op de tien mensen bijwerkingen kregen. “De meeste bijwerkingen zijn mild of matig en verdwijnen na enkele dagen. Als de pijn of de koorts vervelend zijn, kunnen ze behandeld worden met pijnstillers zoals paracetamol.