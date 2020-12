Fabian deelt foto van enorme spin en krijgt politie aan de deur

In de Luikse gemeente Bierset heeft de foto van een enorme spin in Australië voor heel wat opschudding gezorgd. Fabian Dekeuster deelde het kiekje van de monsterspin en zei dat hij het dier in zijn eigen woning had aangetroffen. Niet lang daarna kwam de politie poolshoogte nemen.

“We hebben net ons laatste huisdiertje ontvangen…”, schreef Fabian bij de foto op Facebook. Niet lang daarna stond de arm der wet al aan de deur. “Ze wilden mijn kelder controleren om te zien waar het dier was. Ik zei dat het een grapje was, maar ze wilden toch zeker zijn.”

Jachtkrabspin

De foto is oorspronkelijk van de hand van de Australiër Jake Gray. Die baarde eind november opzien toen hij een foto van de spin op Facebook plaatste. De onbevreesde man had de jachtkrabspin een jaar eerder mee naar huis genomen.