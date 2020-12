Eva Daeleman deelt voor-en-na-foto van zwangerschap: “Ik kan het vaak nog amper geloven”

Een kleine twee maanden geleden beviel Eva Daeleman van haar eerste kindje. Op Instagram deelde ze een foto van tijdens haar zwangerschap en eentje van enkele dagen erna.

In oktober werden Eva Daeleman en haar man Stijn Heymans de trotse ouders van een dochtertje, Moon. De 30-jarige voormalige radiopresentatrice vindt het nog steeds wonderbaarlijk dat ze een kind op de wereld heeft gezet.

Wonder der natuur

Na een bevalling volgt een herstelproces, en om de realiteit weer te geven, deelde ze een foto van toen ze hoogzwanger was en eentje van vier dagen na haar bevalling. “Hoe het begon, hoe het eindigde. Ik kan het vaak nog amper geloven dat ik twee maanden geleden op eigen kracht ons molleke de wereld heb ingeduwd. Mijn lichaam dat alle gedachten oversteeg en hetgeen onmogelijk leek, mogelijk maakte. Wonder der natuur. Foto 2 is 4 dagen na de bevalling, voor ‘t eerst op eigen benen, vettig haar, kimono vol melk en iets wat je moeilijk echt een broek kan noemen. Ik legde dat moment vast omdat ik zo trots was, zo overweldigd en vooral dankbaar voor het herstelproces (en dat karretje om me aan vast te klampen)”, schrijft ze erbij.

