Coronacijfers blijven ter plaatse trappelen

Zowel het aantal besmettingen als het aantal ziekenhuisopnames blijven hangen op een niveau dat twee tot drie keer hoger ligt dan de vooropgestelde drempels van 800 besmettingen en 75 ziekenhuisopnames per dag. In de periode van 29 november tot 5 december werden per dag gemiddeld 2.154 nieuwe besmettingen geteld, goed voor een daling van 7%.

Stijging

Hoewel de cijfers op nationaal niveau nog licht dalen, stijgen ze in bepaalde provincies. De stijging doet zich voor in West-Vlaanderen (10%), Antwerpen, Vlaams-Brabant en Luxemburg (met telkens 3%). In de andere provincies dalen de cijfers wel nog.

Het aantal ziekenhuisopnames klokte in de periode van 2 tot 8 december af op 193 per dag. Dat is een daling met 6% op weekbasis, maar het ligt wel licht hoger dan het cijfer dat de dag voordien werd gemeld. Er liggen momenteel 3.143 coronapatiënten in het ziekenhuis (-4%), van wie er 676 op intensieve zorgen liggen (-7%).

Daling overlijdens

De daling van het aantal overlijdens zet zich wel verder. Zo bezweken in de periode van 29 november tot 5 december dagelijks gemiddeld 102 mensen aan het coronavirus in ons land. Dat is een daling met 19,4% in vergelijking met de zeven dagen voordien.

Minder telewerk

Van Gucht wijst erop dat de toename van mobiliteit een goede voorspeller is van een stijging in de besmettingen. Na de heropening van de scholen is de mobiliteit gestaag toegenomen, in alle provincies. Dat is ook het geval na de opening van de niet-essentiële winkels op 1 december. De viroloog roept iedereen op om alle onnodige verplaatsingen te beperken en zo veel mogelijk van thuis te werken. Volgens Yves Stevens, woordvoerder van het Crisiscentrum, blijkt uit een studie dat er steeds minder aan telewerk wordt gedaan. Dat is «betreurenswaardig», stelt hij.