Buurtrestaurants houden kerstmenu’s betaalbaar

Nu alle horecazaken vanwege het coronavirus dicht blijven, zijn afhaalmaaltijden enorm populair. Om daar op in te spelen, slaan 28 buurtrestaurants in Vlaanderen de handen in elkaar. Op buurtopjebord.be bundelen ze tijdens de feestdagen hun afhaalmaaltijden.

Met het initiatief willen de buurtrestaurants klanten lekkere en betaalbare dagschotels en feestmenu’s aanbieden. Het Brugse sociaal buurtrestaurant Pas Partout ging een unieke samenwerking aan met tweesterrenchef Filip Claeys van De Jonkman. Met het afhaalmenu ‘Plat Partout’ willen ze iedereen de kans geven om in deze moeilijke tijd een sterrenmenu op tafel te toveren.

Bovendien teren de buurtrestaurants op sociale tewerkstelling. Mensen die weinig of geen kansen hebben op de gewone arbeidsmarkt, krijgen er een zinvolle job en begeleiding. “De verplichte sluiting van de horeca hakt er ook bij onze werknemers in. Met de opstart van buurtopjebord.be, geven we hen opnieuw zinvol werk. De sociale contacten, de werkstructuur en het hoger inkomen geven hen weer zelfvertrouwen”, vertelt Linde Brewaeys van HERW!N, het collectief van de maatwerkbedrijven waar ook de buurtrestaurants toe behoren. Bij de achtentwintig deelnemende buurtrestaurants, zijn meer dan 150 werknemers aan de slag.