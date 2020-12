Bijna geen daling meer in coronacijfers, ziekenhuisopnames weer licht gestegen

De Belgische coronacijfers lijken nu echt te stabiliseren. In de ziekenhuisopnames valt zelfs een lichte stijging op te merken, en ook het aantal besmettingen gaat weer zacht naar boven. Dat blijkt uit de voorlopige gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano.

In de periode van 29 november tot 5 december werden per dag gemiddeld 2.154 nieuwe besmettingen geteld. Dat is een kleine daling met 7 procent tegenover vorige week. Het weekgemiddelde vandaag is echter gestegen tegenover dat van gisteren (2.133) en iets gedaald tegenover dat van maandag (2.163). Het totale aantal Belgen dat de voorbije maanden positief testte op COVID-19 is nu 594.572.

Ziekenhuisopnames stijgen

Het aantal gemiddelde ziekenhuisopnames ten gevolge van COVID-19 klokte in de periode van 2 november tot 8 december af op gemiddeld 193 per dag. Dat weekgemiddelde is een daling met 6 procent tegenover de week daarvoor (van 25 tot 1 december), maar op dagbasis stijgen de cijfers weer. Gisteren, dinsdag 8 december, werden 207 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat zijn er 63 meer dan de dag ervoor (144 opnames op 7 december). 320 patiënten mochten het ziekenhuis weer verlaten.

Van de 3.143 coronapatiënten die momenteel nog in het ziekenhuis liggen, verblijven er 676 op intensieve zorgen en hebben er 448 beademing nodig. Die aantallen nemen wel nog af.

Cijfers dalen nog met 7%. Aan dit tempo halen we pas binnen 14 weken de drempel van 800. Zonder bijkomende maatregelen zullen we het virus niet bedwingen en blijft er in ons land elke 14 minuten iemand overlijden aan COVID-19. pic.twitter.com/90j3LdHiMC — dirk_devroey (@dokter_devroey) December 9, 2020

Overlijdens en positiviteitsratio

Voorts overleden in de periode van 29 november tot 5 december dagelijks gemiddeld 102 mensen aan het coronavirus in ons land. Dat is een daling met 19, 4 % in vergelijking met de zeven dagen voordien, de enige daling die zich nog scherp aftekent. In totaal overleden in België sinds de uitbraak van de pandemie al 17.507 mensen aan het coronavirus.

De positiviteitsratio, het aantal mensen dat positief test in verhouding tot het totale aantal tests, bedraagt nu 8,6%. Dat betekent dat bijna 9 op de 100 afgenomen testen positief waren.