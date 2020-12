Antwerpenaar laat luxe-escorte komen om… zijn haar te laten knippen (video)

Door het coronavirus is het momenteel niet toegelaten om naar de kapper te gaan. Even leek het dat prostitutie wél toegestaan was, dus maakte een Antwerpenaar daar handig gebruik van.

Enkele weken geleden kondigde het kabinet van Brussels minister-president Rudi Vervoort aan dat het eigen prostitutieverbod dat Brussel in oktober had ingevoerd, niet meer van kracht was. Twitter stond meteen in lichterlaaie, want “kappers en andere contactberoepen mogen hun deuren niet openen, maar naar een prostituee gaan: dat mag dan wél”. Het bleek echter om een verkeerde interpretatie te gaan, want sinds begin november werden niet-medische contactberoepen – en dus ook prostitutie – sowieso verboden door de federale overheid.

Ongewoon verzoek

Eeuwige rebel Cain Ransbottyn drijft in een hilarische video de spot met die – weliswaar verkeerd geïnterpreteerde – regel. Hij nodigde een luxe-escorte bij hem thuis uit en stelde haar een ongewone vraag. “De kapsters mogen niet werken, maar topescortes wel. Mijn haar moet dringend geknipt worden, dus ik dacht: ‘Ik huur een topescorte in om mijn haar te laten knippen’. Zie je dat zitten?”, vraagt hij haar. “Dat is wel spannend, ik wil dat wel proberen”, antwoordt ze.

Apenland

Vervolgens geeft ze zijn haardoos een stevige beurt. “Had u nog iets anders gewenst? Want u heeft voor twee uur betaald”, klinkt het. “Dat is heel vriendelijk, maar laten we het houden op knippen en we zien wel of we u binnen een paar weken nog eens boeken”, reageert Ransbottyn.

Die is overigens niet ontevreden over haar prestatie, al blijft hij met een gewrongen gevoel zitten. “Niet slecht voor een escorte, maar in wat voor een apenland leven wij dat we een escorte moeten boeken om ons haar te laten knippen?”, besluit hij.