Terug bij je ex? Het zegt meer over jezelf dan je denkt

De kans bestaat dat je, na een moeilijke break-up, weleens hebt overwogen om terug naar je ex te gaan. Klinkt dom, maar wees gerust, je bent echt niet de eerste. Uit nieuw onderzoek blijkt echter dat dit verlangen naar een vorige relatie veel meer zegt over, jawel, jou!

Een belangrijke factor bij het heropenen van een oude relatie is het verlies aan eigenwaarde. Amerikaanse Onderzoekers Morgan Cope en Brent Mattingly van het Ursinus College in Pennsylvania ondervroegen dertigers die onlangs een breuk meemaakten. Een van de belangrijkste vragen: hoe graag wil je het weer bijleggen met je ex? Ook vroegen de onderzoekers naar eventuele hechtingsproblematiek. De deelnemers moesten omschrijven of zij het eens of oneens waren met uitspraken als: “Ik heb veel zekerheid en liefde van mijn partner nodig.”

Lage eigenwaarde

Ook vroegen de onderzoekers naar het zelfbeeld van de deelnemers en moesten zij antwoord geven op de stelling: “Ik heb een duidelijk beeld over wie en wat ik ben.” Uit de resultaten bleek dat bindingsangst en het aanwakkeren van een oude relatie, met elkaar verbonden zijn. Ook bleek dat de kandidaten die het liefst de romance met hun ex wilden laten opbloeien, een minder hoge eigenwaarde hadden.

Dr. Gary W. Lewandowski Jr. schrijft over het onderzoek in Psychogloy Today: “Bindingsangst valt vaak samen met een laag zelfbeeld.” Dat betekent dat deze mensen niet goed weten wie ze zijn als persoon. “Vaak wordt dit geassocieerd met de wens om een oude relatie nieuw leven in te blazen”, schrijft de auteur. Hij vervolgt: “Deze bevindingen tonen een interessante dynamiek die kan optreden na een breuk. Het verbreken van een relatie kan voor zelfverwarring zorgen, vooral bij mensen met grote hechtingsproblematiek.”

Natuurlijke reactie

Volgens Dr. Lewandowski is het een natuurlijke reactie om te denken dat je relatie heropenen helpt bij het herstellen van het zelfbeeld. “Dat wil zeggen dat als je denkt dat je partner je hielp om je meer als jezelf te voelen, je die persoon graag terug wilt om je dus weer jezelf te voelen.” Voordat je dus je oude liefde weer een berichtje stuurt, is het wellicht interessant om eens te bedenken: wat zegt dit over mijzelf?