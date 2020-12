Marc Van Ranst: “Versoepelingen zijn zeker niet de oplossing”

Ook viroloog Marc Van Ranst ziet dat de cijfers het minder goed beginnen te doen. Hij vindt het jammer dat sommige mensen de pandemie niet ernstig nemen. “Deze epidemie is verre van voorbij”, klinkt het.

In de afgelopen week werden er gemiddeld 2.133 nieuwe besmettingen per dag vastgesteld. Dat is nog steeds een daling van 9 procent, maar in sommige provincies stijgt het aantal besmettingen opnieuw. Dat zie je ook aan het stijgende reproductiegetal, dat best niet over de drempel van 1 gaat. “We zitten nu aan 0,95. Maar in de provincies Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen en Luxemburg is het al boven de 1, en Antwerpen schurkt er ook tegen aan. Het duidt er op dat het over gans het land voorkomt en dan maak je je wel zorgen”, vertelt hij in Het Laatste Nieuws.

Hoog plateau vermijden

Van Ranst vreest dat, als de huidige trend aanhoudt, we net zoals in Nederland op een plateau afstevenen. “Laat ons hopen dat we niet aan het begin zitten van een plateau. Nederland zit al bijna een maand op een plateau, met ongeveer 5.000 à 6.000 nieuwe gevallen per dag. We willen vermijden dat we op zo’n hoog plateau blijven zitten. Er komen te veel nieuwe gevallen bij, die dan in het ziekenhuis en op intensieve zorg belanden. Deze epidemie is verre van voorbij”, waarschuwt hij.

Geen ruimte voor versoepelingen

Het mag duidelijk zijn dat versoepelingen dus niet aan de orde zijn. Van Ranst wijst met een beschuldigende vinger naar mensen die te nonchalant omspringen met de maatregelen. “Sommige mensen nemen het niet ernstig. Versoepelingen zijn zeker niet de oplossing. De epidemie is nog te veel aanwezig, dat zou ons in een mum van tijd in een derde golf brengen. Als de maatregelen niet gevolgd worden, dan halen we het niet”, besluit hij.