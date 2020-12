GAMES. DinoGenics: wie wil er nu geen baby Tyrannosaurus?

Geef maar toe… Telkens wanneer je naar Jurassic Park kijkt, hoop je stiekem op levende dinosaurussen die je pad kruisen. Met DinoGenics van Ninth Haven Games kan je jouw eigen dino’s kweken.

In 2056 is het eindelijk gelukt om de titanen die miljoenen jaren geleden over de aarde zwierven terug tot leven te wekken. Helaas werd het onderzoek van deze genetische vondst onmiddellijk door concurrenten gestolen, waardoor de dinosaurusparken als prehistorische paddenstoelen uit de grond schieten.

Zo’n park opstarten en dinosaurussen uit het niets fabriceren doe je natuurlijk niet in een handomdraai. Het vergt tijd, onderzoek en geld. Deze drie aspecten worden in het spel keurig uitgelicht via de schaarse middelen die je voor handen hebt. Je moet goed kiezen op welke zaken jij wilt inzetten in een poging om een beentje voor te hebben op jouw tegenstander. 2 tot 5 spelers nemen het gedurende 7 rondes (in dit spel spreken we over seizoenen) tegen elkaar op om het beste park te bouwen en de concurrentie te verslaan. Het park met de meeste punten op het einde van het 7de seizoen, wordt de onbetwiste dinomagnaat.

Spelinhoud

Iedere speler is bij de start van het spel in het bezit van: 3 DNA-kaarten, 1 manipulatiekaart, een aantal medewerkers, een startbudget en een persoonlijk eiland met voldoende omheiningen om een eerste kooi te bouwen. Je privé-eiland is onderverdeeld in 2 zones die jij moet omtoveren in een park waar bezoekers hun zuurverdiende spaarcentjes voor willen neerleggen:

De groene ‘park’ zone

In de groene oase kan je je dinosaurussen huisvesten. Je start met een enkele habitat die 1 groen veld omheint. Zo kan je meteen je eerste dier kweken.

De grijze ‘commerciële’ zone

In dit gebied kan je extra hotels, onderzoekscentra, monumenten, en dergelijke constructies bouwen. Iedere faciliteit heeft een unieke werking en zal je helpen om punten of grondstoffen te vergaren.

Zo’n eigen eiland is wel tof, maar zonder dieren zal je niet snel bezoekers lokken… Hiervoor maak je gebruik van het grote eiland op het centrale spelbord. Dit eiland bevat 11 mogelijke actievelden waar je jouw medewerkers naartoe kan sturen om nieuwe DNA-stalen of geld te vergaren, blauwdrukken van een onderzoekscentrum te kopen of dino’s te kweken. Afhankelijk van het aantal spelers zal een bepaalde actie meer of minder keren per seizoen gebruikt kunnen worden. Zijn je tegenstanders je te snel af, dan moet je wachten tot het volgende seizoen voordat die actie opnieuw beschikbaar wordt.

Bloemetjes en bijtjes

Uiteraard is het kweken van dinosaurussen hét grote aantrekkingselement van dit spel. Hoewel we allemaal weten hoe voortplanting normaal in zijn werk gaat, worden deze monsters uit de prehistorie op een iets andere manier ter wereld gebracht. Om een nieuw exemplaar in jouw park te krijgen, moet je een aantal DNA-kaarten verzamelen en afleveren bij het ‘DinoGenics IOM’ actieveld. Op iedere DNA-kaart staat rechts bovenaan hoeveel stalen je van dit wezen nodig hebt voordat je er eentje kan creëren. Een stegosaurus vergt 3 kaarten, terwijl een raptor er maar 2 nodig heeft.

Zodra je de nodige kaarten hebt afgegeven, mag je je nieuwste aanwinst in jouw parkzone plaatsen. Ook hier komen jouw managerskills van pas, want je moet een goede habitat voorzien voordat je het nieuwe dier naar jouw eiland overvliegt. Sommige dieren vinden het niet erg om hun kooi met anderen te delen, maar anderen hebben dan weer zeer specifieke noden. Zoals het een goed spel betaamt, heeft iedere diersoort zijn eigen unieke karakter.

Elke dinosaurus levert je ook op het einde van een seizoen punten en een reputatie op. Hoe meer dino’s, hoe meer punten je op het einde van ieder seizoen dus binnenrijft.

Gezellig gezinsuitje of dodelijke vakantie?

Bij de start van ieder seizoen komen de boten met bezoekers aan op jullie eilanden. De eilanden met een grotere reputatie zullen meer gasten lokken, maar moeten uiteraard ook plaats hebben in de hotels. Per bezoeker (die een hotelkamer kan betrekken) ontvang je inkomsten voor jouw park. Bezoekers die geen kamer weten te bemachtigen, zullen het later nog eens moeten proberen… Vervolgens wordt er een nieuwskaart omgedraaid. Deze gebeurteniskaarten zorgen ervoor dat het spel buiten de spelers om een onverwachte wending kan nemen. Misschien muteert er een T-rex, staat er een menigte betogers aan je deur of kan je door noodweer geen beroep doen op de veerboot.

Vooruit met de geit

Net zoals in iedere dierentuin is het voedermoment een grote publiekstrekker. Herbivoren trekken in dit geval hun plan wel door wat mals gras naar binnen te smikkelen, maar jouw carnivoren hebben liever een geitenboutje om op te peuzelen. Als je roofdieren te weinig te eten hebben, zullen ze losbreken en zelf op zoek gaan naar hun maaltijd. Wie zijn park dus niet goed in de hand heeft, kan al snel te maken krijgen met een kettingreactie aan uitbrekende dieren. Per losgebroken dinosauriër, rol je de ‘rampage dobbelstenen’ om te kijken hoeveel schade er berokkend wordt. In het ergste geval vallen er doden en krijgt jouw park een schandaal te verwerken dat je op het einde van het spel minpunten oplevert.

Als er na de voederfase nog levende bezoekers in jouw park verblijven, is het tijd om uit te checken en naar huis te keren. Iedere speler scoort nu punten en krijgt grondstoffen voor zijn dino’s en faciliteiten indien van toepassing.

Naast de competitieve spelmodus, biedt DinoGenics ook 10 solo-missies waarbij je het tegen het bord moet opnemen. Perfect nu je geen vrienden mag uitnodigen!

Ons verdict

DinoGenics is een worker-placement game waarbij je een zo spectaculair mogelijk park probeert uit te bouwen, terwijl je ervoor zorgt dat je bezoekers niet in de maag van een hongerige dino belanden. Het spel stelt jouw talent als projectmanager serieus op de proef, want jouw park moet spannend én veilig zijn. Een klein foutje kan al snel inslaan als een meteoriet en jouw plannen volledig in de war brengen.

Tijdens de eerste spelronde loop je een beetje verloren tussen alle verschillende domeinen waarvoor je punten moet bijhouden: dinosaurus, reputatie en algemene overwinningspunten, faciliteiten. Je ziet even door de bomen het bos niet meer, maar na een eerste ronde ben je er snel mee weg. Even doorbijten is dus de boodschap.

Het artwork doet de dreiging ervan af spatten. Het is onmiddellijk duidelijk dat zo’n dinosaurus niet één of ander tam dier is dat je zomaar in huis kan halen. De inhoud van de speldoos staat in schril contrast met het artwork op de doos. De dino-meeple zien er verre van griezelig uit.

De kwaliteit van het spelmateriaal is van de bovenste plank. Dankzij de ‘debossing’ in de spelersborden blijven alle elementen netjes op hun plaats staan, zelfs als je per ongeluk tegen de tafel aanloopt. Dat is bij dit spel zeker een pluspunt als je weet dat er maar liefst 129 meeple, 90 omheiningen, 83 tokens, dobbelstenen en een heel resem kaarten aan te pas komen.

Nog meer beestig plezier beleven?

Dan kunnen we de uitbreiding ‘Controlled Chaos’ aanraden. In deze uitbreiding laat je jouw parkbezoekers oog in oog staan met nog meer huiveringwekkende wezens zoals de Spinosaurus en de kolos die de oceaan terroriseert: de Megalodon! Je zou voor minder niet meer in zee durven pootje baden…

DinoGenics en de uitbreiding is verkrijgbaar bij de gespecialiseerde spellenzaak bij jou in de buurt.

Rufus Verswijvel