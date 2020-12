Daarom is een adventskalender goed voor je moraal

Sinterklaas is geweest, dus dat betekent dat we volop mogen beginnen uitkijken naar Kerstmis. Lichtjes, themamuziek, kerstbomen… Ze brengen allemaal sfeer in huis, maar voor de liefhebbers gaat er niets boven een mooie adventskalender. En nu blijkt bovendien dat zo’n kalender wonderen doet voor je geest.

2020 was geen makkelijk jaar dus genieten we van elk klein gelukske dat op ons pad komt. Volgens Russell Grieger, een Amerikaanse psychologieprofessor aan de universiteit van Virginia, haal je daarom maar beter een adventskalender in huis.

Dopamine

“Iedereen maakt op dagelijkse basis wel positieve momenten mee en hoe klein of onbetekenend die ook zijn, ze kunnen onze perspectieven wel degelijk beïnvloeden. Daarvoor is het belangrijk om de tijd te nemen om die kleine gelukskes te appreciëren en ze langer te laten duren zodat ze een soort kabelnetwerk in onze hersenen creëren”, aldus Grieger aan The Huffington Post. Doen we dat, dan maakt ons lichaam dopamine – ook wel het gelukshormoon genoemd – aan. En dat geeft zin in meer gelukskes. Een adventskalender is dus ideaal om dag na dag opnieuw een geluksmomentje te ervaren en ervan te profiteren.

Bovendien is zo’n kalender ook de perfecte gelegenheid om een nieuw ritueel te creëren, wat kinderen erg leuk vinden. Je maakt daardoor meer tijd voor elkaar en dat is tenslotte waar de feestdagen voor staan. Hoe klein je adventskalender dus ook is, het is dé manier om zelfs in 2020 naar iets uit te kijken en er dagelijks van te genieten.