«Telewerken moet menselijk en authentiek blijven»

Het verplichte telewerken kwam aan als een mokerslag bij Telenet, waar intensief samenwerken een kernwaarde is. Toch maakte het telecombedrijf zeer snel de klik en wist het op een innovatieve manier zorg te dragen voor zijn medewerkers in deze bizarre coronatijden. «We zorgden voor een goede balans tussen mentaal welzijn en efficiëntie», zegt Kirsten Florentie, vicepresident People & Engagement bij Telenet.

Voor veel bedrijven kwam het verplicht telewerken behoorlijk abrupt, hoe heeft Telenet dat ervaren?

We hoefden gelukkig niet vanaf nul te beginnen omdat we vorig jaar al een nieuw kader hadden opgesteld rond samenwerken en aan het transformeren zijn naar een agile organisatie. De coronacrisis heeft er wel voor gezorgd dat we sneller moesten schakelen en er is natuurlijk nog altijd een verschil tussen een idee hebben en de implementatie ervan.

Hoe vlot verliep de omschakeling naar telewerk?

Het kwam in eerste instantie als een shock dat we fysiek afstand moesten nemen van elkaar, onze werkcultuur is immers gebaseerd op intensief samenwerken. We spreken hier van ‘de gele vibe’: ons kantoor bruist altijd van de activiteit. Om toch een gevoel van nabijheid te creëren namen we verschillende initiatieven, zoals een virtuele koffiekamer.

Het mentale welzijn van onze werknemers is ontzettend belangrijk. Om dat te bewerkstelligen organiseerden we ook maandelijks een vragenuurtje en zetten we hulplijnen op. We zijn van mening dat telewerken menselijk en authentiek kan zijn: het is niet erg als je kind of kat tijdens een online vergadering verschijnt.

In welke mate veranderde de rol van de leidinggevenden?

We hebben aan onze leidinggevenden gevraagd om meer te investeren in psychologische veiligheid en tijd, zodat werknemers met een gerust hart met hun vragen ergens terecht kunnen. Onze leidinggevenden kregen trouwens ook hulplijnen, voor hen was de situatie ook nieuw.

Welke effecten zien jullie?

We zijn er in geslaagd om een goede balans te vinden tussen welzijn en efficiëntie: het absenteïsme is gedaald en we merken dat we voldoende kaders hebben voorzien om over mentale en fysieke gezondheid te praten. Toch horen we dat er vraag is naar een goed evenwicht tussen thuis of op kantoor werken. Onze werknemers missen de ontmoetingsmomenten met hun collega’s. Van zodra het kan en weer veilig is, willen we dat verder ontplooien. Connectiviteit is nu eenmaal onze core business.