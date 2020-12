«Stroom moet betaalbaar maar vooral ook duurzaam zijn»

«Als bouwer en beheerder van het hoogspanningsnet zorgt Elia ervoor dat stroom geraakt waar hij nodig is. We doen het licht branden in heel het land, zeg maar. En daarbij houden we natuurlijk rekening met mens en natuur. Het maakt deel uit van ons beleid.» Metro sprak met Igor Lefebvre, Head of Environment & CSR bij Elia.

Een evenwichtsoefening

«Onze rol is veel groter dan het transporteren van elektrische stroom. Ik geef een voorbeeld. Er komt steeds meer groene stroom via windmolens op zee. Maar die stroom moet ook tot bij gezinnen en bedrijven raken. Daarvoor hebben we nieuwe infrastructuren nodig. Vaak kilometers lang.»

«En dat willen we doen met een minimale impact op de omgeving. Door bij aankopen rekening te houden met CO2-uitstoot, door materialen te hergebruiken, door isolerende gassen te gebruiken die minder schadelijk zijn voor de natuur…»

Groene stroken in ons landschap

«In België alleen al vind je 8.600 km aan hoogspanningslijnen. Dat betekent potentieel 8.600 km groene stroken vol biodiversiteit. Waar schapen en runderen kunnen grazen in plaats van machines. Daardoor vinden planten en dieren nieuw leven en komt de natuur terug in balans.»

«Zo hebben we al heel wat deelprojecten lopen in Limburg, Wallonië en zelfs Frankrijk. Want we kijken verder dan onze eigen sector en landsgrenzen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van hoe we de klimaatverandering aanpakken.»

Duurzaam, leefbaar en werkbaar

«We passen nu al ons net aan aan de komst van groene energie. Zodat iedereen blijvend kan genieten van het comfort van elektriciteit. Dat is niet simpel, want we weten niet hoe lang de zon zal schijnen of de wind zal waaien. En het moet voor bedrijven concurrentieel en voor gezinnen betaalbaar blijven.»

«Er is nog meer waarover ik kan vertellen. Over onze rol in de ontwikkeling van elektrische voertuigen, over digitalisatie, over de culturele diversiteit van onze medewerkers,… We nemen onze mensen trouwens allemaal mee in dit verhaal. Bij ons denkt iedereen mee in functie van duurzaamheid.»

Wil je meer weten? Neem dan gerust contact op met [email protected] of surf naar www.elia.be.