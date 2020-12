De Warmste Week: Vier duo’s van Studio Brussel draaien plaatjes vanop twintig Leuvense locaties

Vier presenteerduo’s van Studio Brussel zullen een hele week lang verzoekplaatjes draaien vanop twintig verschillende plaatsen in Leuven. Dat maakten StuBru-dj’s Michèle Cuvelier en Joris Brys maandagochtend in café De Hoorn in Leuven bekend. Via ‘Beats of Love’ kan iedereen een plaatje aanvragen, en zo iemand persoonlijk bedanken.

De Warmste Week draait dit jaar om persoonlijke inzet: iedereen die voor iemand het verschil maakte tijdens de voorbije maanden, wordt de laatste week voor Kerstmis in de kijker gezet. Radiozender Studio Brussel bedankt iedereen met muziek. Met jouw verzoekplaten, jouw ‘Beats of Love’, kan je iemand bedanken die voor jou het verschil heeft gemaakt, zo klinkt het.

Diverse locaties

De twintig Leuvense plekken zijn erg divers. Studio Brussel trekt naar basisschool SKLO, het station van Leuven, jeugdhuis De Zoenk, gevangenis Leuven-Centraal, de KU Leuven, het Depot, bioboerderij de Boerencompagnie, het STUK, café Commerce, scouts Vlierbeek, een woonzorgcentrum, onthaalhuis De Nomade, ziekenhuis Gasthuisberg, Stelplaats, de brandweerkazerne, de Diestsestraat, De Spiegel, de voetbalkantine van KVC Kessel-Lo, en buurtcentrum Sint-Maartensdal. Naar de twintigste locatie gaat de zender zelf op zoek: Leuvenaars kunnen hun straat nomineren als ‘Warmste Straat’.

Selah Sue

Selah Sue kwam maandag haar eigen versie van Beats of Love’ van Nacht und Nebel voorstellen. “Ik was eerst wat onzeker, maar met hulp van mijn vriend heb ik het nummer in een paar uur in elkaar gebokst. Ik ben tevreden met het resultaat”, zei de zangeres. Zelf wil ze graag het personeel van UZ Leuven bedanken. “Toen mijn papa in het ziekenhuis lag, heeft het personeel fantastisch werk geleverd, wij hebben ons er echt aan opgetrokken.”

De Warmste Week loopt van 18 tot 24 december.