De coronacrisis heeft een duidelijke impact op de goksector

De coronacrisis laat overal economische sporen na en voor de goksector is dat niet anders. Hoewel aanvankelijk nog werd gewaarschuwd voor een hoger risico op alcohol-, drugs- en gokverslavingen, blijken de casino’s net met omzetverlies te kampen te hebben. Het online casino, waar spelers vanuit hun veilige thuisomgeving kunnen spelen, moet de pijn helpen te verzachten.

Minder online gokkers tijdens coronalockdown

Bij de eerste lockdown werd er gevreesd voor een toename van problematisch gokgedrag, met name door het wegvallen van de sociale controle en de stijgende vereenzaming. Zo’n vaart liep het in België echter niet. De online goksector, die nochtans al langer een groei kent, zag zich nu ineens geconfronteerd met een daling van 38% in de bezoekersaantallen. Dat gaf toenmalig vice-eersteminister en minister van Justitie Koen Geens aan. Deze daling viel volgens zijn kabinet eenvoudig te verklaren door het wegvallen van sportevenementen en de bijhorende sportweddenschappen.

Het wegvallen van de grote sportcompetities had met andere woorden een negatief effect op het aantal bezoekers, maar toch is enige relativering op zijn plaats. Zo’n daling wil niet per se zeggen dat probleemgokkers er beter voor staan. In Zweden ging het leven gewoon verder en dus werd er volop gewed op de Zweedse drafsport. Ook de Wit-Russische Vysjejsjaja Liga of de Burundese Primus League waren in trek bij de fervente gokkers. Het gaat om onbekende competities waar gokkers maar weinig over afweten, waardoor ze grotere risico’s nemen. Probleemgokkers liepen met andere woorden het risico op nog problematischer gokgedrag en dat terwijl politici zwaaiden met gunstige cijfers. In zekere zin was de start van het nieuwe sportseizoen en de heropening van de casino’s voor hen een verademing.

Casino’s hebben het moeilijk

Het hoeft in elk geval niet te verbazen dat de goksector, net zoals andere sectoren, een moeilijke periode doormaakt. In Nederland zag Holland Casino, de enige legale aanbieder van casinospelen in het land, zich geconfronteerd met een omzetverlies van bijna 59%. De heropening van de casino’s bracht er geen redding. Bij De Nationale Loterij werd er eerder al gesproken over een omzetverlies van 30%. Daarnaast zitten de fysieke casino’s ook nu aan een fractie van hun capaciteit. Ze moeten zich dan ook aan strikte regels houden.

De nieuwe coronamaatregelen leggen hen opnieuw een aantal beperkingen op. Als ze al open mogen zijn, zijn hapjes en drankjes verboden en zijn mondmaskers verplicht. Het zijn onzekere tijden waarbij casino’s het hoe dan ook met een beperkte capaciteit moeten doen, terwijl er net nu extra investeringen nodig zijn. En zo kreunen ook casino’s onder de stijgende coronacijfers.

Veilig spelen in het online casino

Voor veel spelers biedt het online casino een veilige uitweg. Ze beperken er hun fysieke contacten, kunnen er gerust een hapje en een drankje bijnemen en ze hoeven zich geen zorgen te maken over de avondklok. En voor de sector zijn het natuurlijk welgekomen inkomsten.

Er is niks mis met het bidden tot de heilige Corona van Egypte en er is niks mis met een online gokje. In deze coronatijden, waar er al veel vertier wordt afgenomen, is dat nog meer het geval. Wees echter altijd beducht voor het ontwikkelen van problematisch gokgedrag en durf er ook in deze bijzondere tijden over te spreken. Wie er even over wil praten, kan anoniem terecht bij De DrugLijn op 078 15 10 20.