Canadezen vestigen wereldrecord met ’s werelds eerste werkende lightsaber (video)

Eerder dit jaar knutselden de Canadese hobbyisten achter het YouTube-kanaal The Hacksmith de eerste werkende lightsaber. Ze maakten daarbij gebruik van vloeibaar propaangas. Hun creatieve inspanningen worden nu beloond met een Guinness World Record.

Een lightsaber wordt op Wookieepedia (de Star Wars-Wikipedia) omschreven als een laserzwaard van puur plasma dat bij elkaar wordt gehouden door een krachtveld. Met andere woorden: een staaf superheet plasma.

Uitschuifbaar

De handige Harry’s van The Hacksmith gebruikten voor de constructie van hun lichtzwaard een speciale brander waardoor de LPG die ze erdoorheen jagen optimaal wordt verbrand. De brander is verbonden met een reservoir met vloeibaar propaangas en zuurstof, waardoor een lightsaber-achtige straal ontstaat van een dikke 2000 graden Celsius heet. Het “zwaard” is uitschuifbaar met een druk op een knop.

James Hobson en zijn team bij Hacksmith Industries zijn door de ‘Star Wars’-films naar eigen zeggen geobsedeerd geraakt met het idee om een eigen versie van het wereldberoemde uitschuifbare lichtzwaard te maken. Dat is nu gelukt, waardoor Hobson en co nu de trotse eigenaars zijn van een Guinness World Record. In een filmpje dat Guinness deelde op YouTube demonstreert Hobson de allereerste werkende lightsaber ter wereld.