BIZAR. Jongen overleeft auto-ongeluk en houdt stuk van eigen schedel vast

Veel mensen zouden het waarschijnlijk niet kunnen navertellen: een auto-ongeluk, hersenbloeding én hersenen die steeds meer opzwellen. Als je dan na afloop helemaal aan de beterende hand bent en een stukje van je eigen schedel kan (en mag) vasthouden, kan je je beschermengel alleen maar dankbaar zijn.

Het overkwam TikTokker Brandon. In oktober van vorig jaar werd hij aangereden door een auto in New York. In een recente video legt hij uit wat er allemaal gebeurde vanaf de dag van het ongeluk tot nu.

Hersendood

Hij ging rond 20.50 uur op zijn skateboard van huis weg om eten te halen bij Taco Bell, en om 20.58 gaf zijn telefoon via locatie aan dat hij in het ziekenhuis lag. Hoe hij daar kwam is niet duidelijk, niemand belde 112, er is ook geen ambulancerit geregistreerd. Niemand weet hoe hij in het ziekenhuis is gekomen. Zijn moeder checkte per toeval zijn locatie en kwam er zo achter dat haar zoon in het ziekenhuis lag.

Eenmaal in het ziekenhuis werd duidelijk hoe ernstig Brandons verwondingen waren. Zijn hersenen bloedden en waren in sneltempo aan het opzwellen. “De dokter zei tegen mijn moeder dat ik nog tien minuten had voordat ik hersendood zou zijn”, dus moest hij onmiddellijk geopereerd worden. Volgens de artsen zou Brandon acht maanden op de intensive care liggen, maar hij was na 23 dagen al thuis.

Helm

Tijdens de operatie werd een deel van zijn schedel verwijderd, dus liep Brandon twee maanden lang rond met een helm. “Als ik opstond zonder helm en bijvoorbeeld mijn hoofd stootte tegen een kastje, zou dat levensgevaarlijk zijn”, vertelt hij in een filmpje. Uiteindelijk kreeg hij een nieuw stukje schedel, en hij mocht het stukje van de oude houden.

Dat is te zien in een recente video op TikTok. Iemand vraagt hem of hij zijn eigen schedel heeft bewaard en hij antwoord volmondig met “ja”. Hij laat het zelfs even zien. “Het belangrijkste wat ik heb geleerd is hoe belangrijk het dragen van een helm is. Als ik die dag namelijk een helm op had, was dit allemaal niet gebeurd. Dan had ik waarschijnlijk een milde hersenschudding.”

Financiële meevaller

Nog een opvallend detail: op 3 oktober vroeg Brandon Medicaid aan. Medicaid is een soort hulpverleningsprogramma dat zorgt voor gezondheidsverzekeringen voor individuen en families met een laag inkomen. De aanvraag daarvoor werd op 6 oktober goedgekeurd en slechts vijf dagen later werd hij aangereden. Het totale bedrag dat hij had moeten betalen voor de behandeling en operaties kwam neer op 3,9 miljoen (!) dollar. Dat is ruim 3,2 miljoen euro. Maar door Medicaid hoefde hij uiteindelijk niks te betalen.