SCHATTIG! Koala breekt in bij gezin en kruipt in kerstboom (video)

Een Australisch gezin had het in huis zó knus gemaakt, dat zelfs een koala niet kon weerstaan om even te komen piepen. Het gezin ontdekte deze week dat het pluizige diertje ingebroken had in hun huis en de kerstboom had beklommen, met dit schattige beeldmateriaal tot gevolg.

“Zo, dat zie je ook niet elke dag”, schreef Amanda McCormick deze week in een Facebookbericht. “We zijn net thuisgekomen en troffen een koala aan in onze kerstboom!”

McCormick postte beeldmateriaal van het schattige tafereel in de woonkamer in Coromandel Valley, Zuid-Australia, op Facebook. In de commentaarsectie legde ze uit dat het gezin de achterdeur had opengelaten zodat de familiehond ’s ochtends naar buiten kon.

“Nog nooit meegemaakt”

De koala, die prompt ‘Daphne’ gedoopt werd, kon natuurlijk niet in de boom blijven wonen. McCormick belde 1300KOALAZ, een opvangcentrum voor koala’s, waar het dier een nieuw onderkomen vond. Toen de operator van het centrum het telefoontje van McCormick aanhoorde, dacht ze naar verluidt dat ze beetgenomen werd.

“Het is zeker niet gebruikelijk dat koala’s zomaar bij mensen thuis binnenwandelen, maar het gebeurt af en toe”, vertelde de medeoprichter van het opvangcentrum aan CBS News. “Dat een koala een kerstboom beklimt hebben we wel nog nooit meegemaakt.”